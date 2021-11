Manifestantes de Zongolica piden ayuda al padre del Gobernador

Debido a que después de tres días de bloqueo no han tenido respuesta de ninguna autoridad a su reclamo de que se inicien las obras comprometidas para reforzar la carretera Zongolica-Mixtla de Altamirano, en su tramo Ocotitla-Apanga, pobladores de esos municipios aprovecharon la visita que realizó el padre del gobernador, Atanasio García, para solicitarle que interceda por ellos.Por la tarde, los inconformes ofrecieron una rueda de prensa en la que mencionaron que hasta el momento sigue sin acercarse ninguna autoridad, por lo que a pesar de las molestias que ocasionan a la sociedad, transportistas, empresarios y estudiantes, no pueden ceder pues se trata de un beneficio para la gente, que en estos momentos corre gran riesgo por pasar por ese tramo carretero.Uno de los manifestantes explicó que al saber que acudiría a Zongolica a dar una plática aprovecharon para acercarse a él y le solicitaron su apoyo, tanto a su llegada como cuando se retiraba.Los integrantes del comité señalaron que a ellos les fue mostrado un documento en donde ya se aprobó la aplicación de un recurso, por lo que desconocen por qué no se ha comenzado con los trabajos y nadie les da respuesta.Al punto donde se realizaba el bloqueo se acercó también el presidente del Concejo Municipal, Crispin Hernádez Sánchez, quien se confrontó con los manifestantes y terminó peleando con ellos, por lo que finalmente en medio de los gritos de la población que lo tachó de “mañoso” y “mentiroso”, terminó prácticamente huyendo.