Manifestantes en Xalapa instan a no participar en Revocación de Mandato

Integrantes de diversas organizaciones ciudadanas se concentraron en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa para llamar a los capitalinos a no votar este domingo 10 de abril en el ejercicio de Revocación de Mandato en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Con una lona y cartulinas en las que piden a los electores abstenerse de ir a las urnas, señalaron que con esta consulta se tergiversa el sentido de la figura de Revocación, lo que la haría inconstitucional."La consulta que está convocando el Presidente es inconstante porque no lo hicieron los ciudadanos, sino solamente él y su partido. Está atacando al organismo electoral y declaró que va a ir para que desaparezca", expresó Moisés Delgado, coordinador de la manifestación en Xalapa.Si bien cuestionó muchas de las decisiones tomadas por López Obrador en estos tres años de su gobierno, como la desaparición de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el retiro de recursos a otros programas y la falta de combate a la corrupción; insistió que no se debe ir a sufragar el próximo domingo porque se está cambiando el sentido de este ejercicio."Se está tergiversando porque se trata de una revocación y él está promoviendo para que se ratifique su mandato, entonces es totalmente contradictorio todo", aseveró Delgado.Agregó que durante toda la próxima semana estarán realizando más acciones para concienciar a la ciudadanía de no ejercer su derecho al sufragio en dicho referendum, sobre todo en las redes sociales donde están promoviendo las etiquetas #terminasytevas y #urnasvacías.