Mantendrá Federación programa del gas del Bienestar en la CDMX

Debido a que aún existen condiciones que amenazan la estabilidad del precio del gas LP, que un incremento impacte en la economía del 79 por ciento de los hogares mexicanos y que la atención del problema continúa siendo urgente, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Energía (SENER), prorrogó hasta el 29 de julio de este año la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (LP) “Bienestar”.La distribución y comercialización del gas LP de la 4T surgió mediante la “Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo”, cuya vigencia fenece el 29 de este mes de enero, no obstante, se prorrogó por otros seis meses.La prórroga se decidió como una medida de emergencia en beneficio de los usuarios finales de gas LP, toda vez que la protección efectiva del derecho de las familias mexicanas a acceder de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares resulta fundamental para garantizar el desarrollo social y económico del país y sus habitantes.El objeto de la Directriz es establecer las bases para la atención de emergencia de un problema social y de seguridad nacional surgido por el daño que se ocasionaba día con día al consumidor de gas LP, derivado de las ventajas excesivas e injustificadas que a partir de la liberalización del precio.La SENER aseguró que con esa estrategia se contuvo un incremento injustificado de precios de gas LP al público, lo que ha traído como resultado que el precio al consumidor final haya disminuido 15.1 por ciento en beneficio del interés social, en comparación con el precio que habría ocurrido si no se hubiera emitido la Directriz. Esto representa un ahorro estimado de más de 14 mil millones de pesos para los consumidores del país.Los efectos de un incremento de precios del gas LP serían inicialmente sobre los consumidores del energético pero también alcanzarían a toda la población a través del impacto de la inflación general en diversos productos o servicios. La inflación general se utiliza frecuentemente para actualizar, entre otros, costos gubernamentales de los tres niveles de gobierno, la Unidad de Medida y Actualización o salarios en diversos sectores.La SENER señaló que, durante la vigencia de este mecanismo normativo, la contención del incremento injustificado del precio de gas LP generó un impacto para que la inflación general no fuera más alta. Esto es, de no haberse contenido el precio, en noviembre de 2021 el precio de gas LP en la Ciudad de México habría alcanzado 29.03 pesos por kilogramo, con lo que su variación anual habría sido 36 por ciento.Sin embargo, la contención de precios llevó a que el precio fuera de sólo 23.05 pesos por kilogramo, es decir un incremento de 9 por ciento originado exclusivamente por el costo de la materia prima. A nivel nacional, la inflación del gas LP fue de 6.9 por ciento al cierre de 2021.Así, la estrategia ha permitido cumplir con el propósito de disminuir las afectaciones al bienestar del consumidor y con ello apoyar la economía de las familias al disminuir los altos precios injustificados del gas LP resultantes de los abusivos márgenes que se obtienen en la comercialización y distribución por parte de un grupo reducido de empresas que dominan el mercado y se comportan bajo prácticas desleales en detrimento del público en general; a un costo del energético que prevé el desarrollo de la industria y garantiza la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.No obstante, a pesar de los resultados favorables que ha tenido la implementación de la Directriz en la mejora de las condiciones de bienestar de la población y en el ordenamiento del mercado de distribución de gas LP, se observa que actualmente prevalecen condiciones económicas en la estructura de los participantes del mercado de gas LP que representan una amenaza a las condiciones de bienestar del consumidor.Por lo cual, en caso de que se eliminara la regulación de precios máximos y se regresara al esquema previo a la emisión de la Directriz, trayendo como consecuencia el impacto que provocan los márgenes comerciales injustificados en la comercialización o distribución de gas LP tiene un efecto negativo severo en el bienestar de la población consumidora del combustible, en razón de que éste es utilizado por el 79 por ciento de los hogares mexicanos para cocinar o calentar alimentos, que equivalen aproximadamente a 99.2 millones de consumidores mexicanos.De no prorrogarse la vigencia de la directriz de emergencia, el marco normativo existente resultaría insuficiente para eliminar el daño al bienestar de las familias mexicanas ocasionado por la problemática que represente el traslado de precios excesivamente altos en el gas LP a los consumidores, pues a pesar de haber transcurrido varios años desde la liberalización de precios del gas LP, el esquema regulatorio vigente no mejoró el bienestar en los consumidores de dicho energético y no se vislumbran incentivos para alcanzar dicho resultado.