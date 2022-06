Mantendrán operativo de alcoholímetro en Córdoba

De enero a mayo, la coordinación de Tránsito y Seguridad Vial registró 30 accidentes vehiculares en Córdoba cuyos conductores iban en estado de ebriedad. Ante ello, las autoridades determinaron mantener operativos permanentes de alcoholimetría a fin de disminuir las cifras.Al respecto, el titular del área José Guadalupe Sánchez Saldierna, dijo que la Coordinación ha mantenido una acción de tolerancia sobre las sanciones no graves a conductores por petición del alcalde Juan Martínez Flores para frenar la corrupción que se encontró en el área, provenientes de la administración anterior.Afirmó que la intención no es que Tránsito sea recaudatorio, sino salvaguarde la vida, integridad y patrimonio de los ciudadanos.En este sentido explicó que de enero a mayo, de acuerdo con las estadísticas del área, se registraron 429 accidentes, de los cuales, 30 corresponden a siniestros por conducir en estado de ebriedad, algunos de ellos con resultados de pérdidas humanas y de su patrimonio. El reporte emitido por la Coordinación indica que en enero se aplicaron 11 infracciones por esta causa, en febrero 7, en marzo 3, en abril 5 y en mayo 4.Sánchez Saldierna, dijo que lo que se busca es generar conciencia entre los conductores sobre el riesgo que representa manejar en estado inconveniente, es por eso que los puntos de revisión, días y horarios serán variables. En caso de que el conductor rebase lo estipulado por la ley, la unidad será llevada al corralón municipal y se aplicará una multa correspondiente que se determina como muy grave.Asimismo, informó que al momento de aplicar el alcoholímetro a un automovilista particular, no debe de rebasar los 0.40 miligramos, según el artículo 228 del Reglamento de Tránsito Municipal; de tratarse de un conductor de transporte público, de carga y motociclistas no deberán presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o se procede al retiro de su vehículo y la multa correspondiente.