Este mediodía, en reunión del Consejo Municipal de Protección Civil de Orizaba, se discute si se abrirán o no los bares y cantinas pues es un tema económico; lo que sí se dijo es que por ahora no se quitarán las cintas de los parques, en tanto el Municipio no pase a semáforo naranja; tampoco se quitará el cerco sanitario del centro de la ciudad.



Cines, templos religiosos, hasta estar en color naranja se podrán abrir y sólo en 25 por ciento.



El cerco sanitario en el centro de la ciudad no será retirado pero sí reducido en calles. "Nos aferramos a tener el cerco en el centro porque aquí llegan personas de diversos municipios de la región", expresó el alcalde Igor Rojí López.



Durante la sesión, el sector empresarial hizo sus peticiones y sus integrantes aseguraron que van a cumplir con todas las medidas.