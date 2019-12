Mantenimiento de carros retrasó servicio de recolección de basura, en Coatepec

El director de Servicios Municipales de Coatepec, Jorge Salazar, informó que el mantenimiento de los carros recolectores ha provocado que haya algunos retrasos en el servicio de basura.



"El mantenimiento de los carros ha provocado un poco de retraso en el servicio de algunas rutas, si las unidades se llegan a descomponer eso nos atrasa un poco", detalló.



Y es que admitió que ha habido algunas quejas de la población por la falta del servicio en algunas rutas, no obstante, aclaró que se han implementado horarios nocturnos para regularizar la recolección.



"Tenemos los horarios marcados, cuando funcionan bien los carros no hay ningún problema, pero cuando hay algún problema la gente piensa que no pasa y tenemos rutas nocturnas cuando algún carro se descompone", explicó.



Finalmente, dijo que no se han tenido problemas con la transferencia de los desechos urbanos, pues se ha cumplido en mantener limpio el predio destinado para ello, por lo que al respecto no se han tenido quejas.