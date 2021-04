Mantiene reclamos contra cerrajeros de Xalapa por presunto secuestro

La señora Obdulia del Rosario Gómez Pech, quien denunció hace un par de semanas que su madre, María Obdulia Pech, fue víctima de presunto robo y secuestro por dos sujetos, dueños de la cerrajería Yale, dio a conocer que una mujer también de la tercera edad, se acercó a ella para solicitar ayuda, tras encontrarse en la misma situación.



Explicó que luego de manifestarse en la plaza Lerdo exponiendo el caso de su madre, quien fue manipulada, maltratarla y secuestrada presuntamente por Cilas Vargas y su esposa Lorena, propietarios de la cerrajería en la avenida Xalapa, la señora Blanca Margarita Rodríguez Fajardo, reconoció a los sujetos involucrados y pidió auxilio, pues también es otra víctima.



"Una señora que vio lo que yo realicé, se acercó a mí. Ella está viviendo la misma situación que mi mamá, a ella la enviaron a la Fiscalía y no le tomaron la declaración. Sus hijas me hablaron por teléfono y yo le hablo al de víctimas y no le permitieron declarar".



Además, aseguró que el dueño de la cerrajería la amenazó después de protestar.



"Si me llega a suceder algo, culpo al Gobernador por no hacer nada. Si me llega a pasar culpo al Gobernador y a sus asistentes por haberme engañando. Esta persona ya me amenazó".



Así también, lamentó que el personal del Gobierno del Estado que la auxilió durante su protesta, no haya cumplido con lo prometido ni colaborado para que los acusados fueran llamados ante la autoridad.



"No pueden detener a un cerrajero. Qué tan vulnerable es la justicia en el estado de Veracruz porque no pueden detener a un cerrajero", concluyó.