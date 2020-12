Mantienen inmobiliarias convenio de descuento en rentas de locales, en Veracruz Puerto

Los convenios entre inmobiliarias con comercios y empresas para reducir el costo de renta hasta en un 50 por ciento durante la contingencia sanitaria siguen vigentes, afirmó la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Lisbeth Mora García.



Resaltó que al inicio de la pandemia, cuando los locales empezaron a ser desalojados porque era insostenible debido a la baja en la actividad económica, se planteó la posibilidad de entablar esquemas y facilidades de pago para mantener los negocios operando.



"Nos dimos a la tarea de buscar convenios entre los propietarios y los arrendatarios para que hubiera descuentos, soportes porque las cosas no estaban funcionando. Nosotros en nuestra oficina estamos pagando el 50 por ciento y es un brazo fuerte para sustentar. Todavía al día de hoy, nosotros seguimos al 50 y muchos de nuestros socios también".



El sector comercio ha sido de los más afectados y aunque muchos no lograron superar la crisis y tuvieron que bajar las cortinas, otros más continúan abiertos manteniendo convenios.



Mora García señaló que aunque haya locales con letreros de renta no necesariamente significa el cierre total, porque muchos se han adaptado en espacios más pequeños o bien trabajan desde casa.



"No es que se haya quitado el mercado. A lo mejor se movieron momentáneamente, a lo mejor se fueron a una renta más baja (o) están atendiendo a domicilio, en el caso de los restaurantes".



Esperan que, a partir del segundo semestre del próximo año, se dé la franca recuperación.