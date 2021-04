Mantienen reclamos por operativos para revisar motociclistas, en Rafael Delgado

Pobladores de Rafael Delgado informaron que continuarán con sus movilizaciones para que paren los presuntos abusos de personal de Seguridad Pública en los retenes que se instalan para revisar a motociclistas, pues en reunión con representantes de esa corporación, les dijeron que estos operativos continuarán pues son indicaciones del Gobernador.



Al término de la reunión que se llevó a cabo en el auditorio de la cabecera municipal, una de las ciudadanas explicó que ellos pidieron la presencia del Delegado de Seguridad Pública, sin embargo, no llegó, en su lugar estuvo el Subdelegado a cargo de la comandancia en Huiloapan, pero no se llegó a nada.



“Dice el señor que va a hablar con sus elementos para que si están extorsionando no extorsionen y que si queremos que se retiren los retenes que ellos hacen, son órdenes del gobernador y ellos no se van a ir, así nada más”, comentó.



Ante ello, comentó que dialogarán los integrantes del comité ciudadano y ver qué acciones tomarán, pues no están dispuestos tampoco a seguir aguantando abusos.



Cabe recordar que el pasado 18 de abril, los pobladores cerraron calles de ese municipio en protesta por los abusos en que se incurren en esos operativos, pues la falta de algún documento es suficiente para que les retengan la motocicleta y si se inconforman también detienen a las personas y los llevan a la cárcel municipal o a la delegación de la SSP en Nogales y terminan pagando alrededor de 3 mil 500 para salir y hasta 7 mil pesos para liberar su vehículo.



Sin embargo, indicaron, el trato que reciben quienes son detenidos es además de delincuentes, pues son golpeados por los uniformados, por lo que insistirán en que se pare con estos operativos o al menos no haya tantos abusos.