Mantienen suspendido el alcoholímetro en Xalapa

El delegado de Tránsito en Xalapa, Ismael Herrera Rodríguez, indicó que derivado del semáforo epidemiológico rojo o de riesgo máximo de COVID-19, los operativos de alcoholimetría están suspendidos.



Señaló que el fin de semana pasado no se realizaron estas acciones de prevención por ingesta de bebidas embriagantes y éste tampoco se realizarán para evitar aglomeraciones.



“El fin de semana no hubo alcoholimetría por el semáforo en el que nos encontramos, sería incongruente por parte de esta autoridad tener aglomeración de gente”, expresó en entrevista.



Y es que el funcionario comentó que cuando pasan los automovilistas por los puntos de control, se les aplican las pruebas y posteriormente (de superar los niveles máximos permitidos de alcohol), los remiten con los médicos.



“La instrucción fue de cancelar por el momento el alcoholímetro”, reiteró Herrera Rodríguez al apuntar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a la que está adscrita la Dirección General de Tránsito, no ha decidido la fecha para retomarlo.



Además, destacó la importancia de dichas pruebas, que según él estaban logrando disminuir los accidentes en la Capital del Estado pero tras su cancelación momentánea, volvieron a aumentar.



“Se habían disminuido y este fin de semana aumentaron”, aseveró.