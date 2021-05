El maestro Manuel Gámez Fernández dará a conocer esta tarde su poemario Entre el Amanecer y el Caos, presentación que tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Veracruz, a las 17:00 horas.



Entrevistado en su estudio, lleno de cuadros de su autoría, nos comenta que el texto no coincide con el encierro a causa de la pandemia. “Es un trabajo de varios años, de afinar poesía, de pulirlas. Prácticamente, para editar el libro, tuve que hacer modificaciones, texto que se fue afinando con el tiempo”.



“El proyecto surge desde hace muchos años, todo el material que forma parte del libro es una recopilación, selección de poemas. Algunos tienen 40 años de haber sido escritos. Me di a la tarea de seleccionar, de irlos puliendo, actualizando. Producto de todo ese esfuerzo se condensó en Entre el Amanecer y el Caos”.



El libro sólo tiene una parte de los poemas, no todos, escritos por Gámez Fernández a lo largo de su vida. “El texto incluye sólo una selección de los que considero tienen una secuencia lógica, porque este libro está dividido en capítulos”.



“El primero es ‘El Amanecer’ y el último es ‘El Caos’. Ambas son versiones distintas de lo que veo en mi propia vida, en la vida de la humanidad, en que hay momentos que son muy fructíferos, bastante alegres pero hay otros momentos, como los que ahora vivimos, que son terribles, desalentadores”.



“Para editar el libro tuve que hacerle muchas modificaciones. Lo afiné con el tiempo. Quedó una obra, con una lógica interna, que uno puede verla en cada capítulo, con alegorías que me llamaron la atención, precisamente en el último momento, acerca del quehacer musical de músicos famosos. Me interesaron muchos pero sólo tomé los más representativos dentro de mi punto de vista”.



“De ellos destacan grupos que tienen un mundo musical enorme, que han creado una música muy bonita. Son Los Beatles y Los Rolling Stones, grupos que considero los clásicos de la música del rock, no sólo de hace 20 años, aún ahora son vigentes, iconos del rock. Quise hace una remembranza, poéticamente describir la música de estos grupos”.



- ¿Qué significa para usted la publicación de Entre el Amanecer y el Caos?



La publicación del libro es la parte final del proyecto. Es darlo a conocer, que las personas lo lean, lo vivan igual que yo lo he vivido, que se recreen, que reflexionen, compartir con todos ellos las vivencias que he tenido y la forma de pensar que tengo.



- ¿Qué puede compartir de su próxima presentación?



Lo hemos platicado con mi esposa, con mis amigos, queremos tener una presentación muy agradable, que haya movimiento, que no sea estática, que sea dinámica, para que las personas puedan conocer, en primer lugar, lo que los expositores dirán, serán tres, todos ellos son gente competente. También que los asistentes, mucha familia y amigos, que disfruten de ese momento. Que se lleven el libro, para que después lo lean con más calma.



La invitación es abierta a todo el público para que acompañe al maestro en la presentación de su poemario, esta tarde, a partir de las 17:00 horas, en el auditorio del Colegio de Veracruz. Entrada libre, con todo el protocolo sanitario. Sólo se pide portar cubrebocas.