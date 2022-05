Manuel Huerta exhibe ignorancia de titular de PC Xalapa; habla sin saber

Al calificar las declaraciones del director de Protección Civil Xalapa, Luis Sardiña Salgado, como "falsas" y "falaces", el delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, rechazó que instancias federales autoricen asentamientos humanos en zonas de alto riesgo de la Capital.En ese sentido, dijo que el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil debería tener en esa área a una persona calificada y con cualidades para aplicar la Ley en beneficio de la población."Es una pena y seguramente el Alcalde no tiene conocimiento y espero que se entere pronto porque en Protección Civil debe haber gente calificada y con cualidades para aplicar la Ley e interpretarla y no estar dando opiniones sin fundamento y falsas", expresó.Huerta Ladrón de Guevara consideró que Salgado Sardiña no conoce del tema de la protección civil y de la problemática que vive Xalapa en el tema de los asentamientos irregulares y las consecuencias que ello ha tenido con el paso de fenómenos meteorológicos como el huracán Grace, en agosto de 2021, que cobró la vida de varias personas."Ahora quien es el encargado no tenga conocimiento de la protección civil, ni de las normatividades urbanas que privan para la ciudad, lo digo porque todo lo que leído, las declaraciones y oídos es falso, todo sobre los asentamientos recientes que dice que autorizaron supuestas autoridades federales", puntualizó.Recordó que en el municipio capitalino las reservas territoriales (Santa Bárbara y El Tronconal) son responsabilidad del Estado, mismas que se han ido poblando desde hace más de 10 o 15 años, con la anuncia de los gobiernos priistas y panistas "que malgobernaron" la ciudad y la Entidad."Los asentamientos particulares son responsabilidad municipal y el crecimiento hormiga que sobre todo se da en zonas ejidales dependen de las autoridades del Ejido que operan sin control. Esto hay que reconocerlo pero para ellos también hay normatividades urbanas tanto del Estado como del municipio, que son los responsables de contener este crecimiento entre comillas anárquico porque se ha prestado desde los años cuarenta a tener votos y recursos por parte de esta venta ilegal y fraudulenta del suelo urbano", explicó.El delegado acotó que el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) sigue un protocolo que sólo regulariza algunos polígonos y zonas aptas para crecimiento pero el resto, adicionó, son asentamientos creados por ejidatarios principalmente en el caso de Xalapa y la conurbación en el Ejido Luz Del Barrio, Banderilla, El Tronconal y El Castillo."Por otro lado existe un plan de ordenamiento territorial recientemente aprobado por el Ayuntamiento y las autoridades estatales, esto creo que fue una contribución de la administración municipal anterior, es ese plan que se debe sujetar las autorizaciones de construcción y desarrollo de particulares y de dependencias oficiales", ahondó.En pocas palabras, sostuvo Manuel Huerta, en materia urbana y ante unna situación de riesgo, las autoridades de Protección Civil tienen la obligación más que derecho de contenerla y cuidar la vida de los ciudadanos."Hay que decirlo que cuando el INSUS va a regularizar un suelo, pide las autorizaciones de la Secretaría de Protección Civil Estatal para que ellos como especialistas se aseguren que lo que se va a regularizar no esté en zona de riesgo y el Ayuntamiento aplicar el reglamento de construcción, que tiene facultades para suspender obras en zonas de alto riesgo", reiteró.Finalmente, expuso que ha habido pláticas entre la autoridad municipal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para poner orden en las zonas más pobres y donde este programa de regularización se tiene que aplicar. "Está avanzando y habla de la coordinación estrecha que existe entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal".