Maquiladoras de Tamaulipas no paran labores; tienen a veracruzanos trabajando

Veracruzanos en la zona de Reynosa y Matamoros no suspendieron labores en maquiladoras, dio a conocer el secretario general de la Unión de Trabajadores Veracruzanos y Anexos en Tamaulipas, Patricio Mora Domínguez.



"Efectivamente, ciertas empresas decidieron no parar en la contingencia pero la presión de parte de los sindicatos y los trabajadores sigue en pie", dijo.



Lo anterior incluye a las empresas de rubros no esenciales, así como esenciales.



"El problema es el reclamo de los salarios y algunos acuerdan con las empresas reducir el salario pero nadie quiere y todos exigen lo que el Presidente de México está declarando", indicó.



Explicó que la franja fronteriza de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo no registran un número elevado de brotes debido a la cancelación de los cruces fronterizos en ambos sentidos.



"Solamente los nacionales, Estados Unidos con algunas situaciones de emergencia y necesidad se les dio permiso de cruzar", explicó.