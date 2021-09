Marcha a favor del aborto en la Ciudad de México deja 37 heridos

Grupos y colectivos feministas –que de acuerdo con el Gobierno capitalino fueron mil 800 asistentes– se manifestaron este martes en la Ciudad de México para exigir la legalización total del aborto y que no sea penado en todo el país, como parte del día de acción global que se realiza cada 28 de septiembre.La mayor parte de la marcha se realizó de forma pacífica, desde del Monumento a la Revolución, luego al Ángel de la Independencia y hasta el Zócalo, donde encapuchadas, identificadas como Bloque Negro, intentaron quitar las vallas que protegen el Palacio Nacional y, en respuesta, policías usaron extintores. Ahí hubo enfrentamientos.La marcha, dijo la Secretaria de Gobierno, se desarrolló en calma pero un grupo de personas con la “cara cubierta” utilizó artefactos explosivos, martillos, palos y otros objetos peligrosos, lo que generó atenciones por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a 37 personas lesionadas: nueve civiles (cuatro mujeres y cinco hombres), una servidora pública de Secretaría de Gobierno y 27 mujeres policías (cuatro requirieron traslado).La movilización duró al menos siete horas y provocó cierres a la circulación en el primer cuadro de la Ciudad. Convocó a mujeres de colectivas feministas, otras llegaron por su cuenta con amigas, e incluso con sus hijos.Hubo dos momentos de tensión. Cuando un grupo intentó derribar las vallas que rodeaban al Ángel de la Independencia pero no lo consiguieron. En su trayecto, unas iban gritando consignas y otras destrozaron semáforos, rompieron y dañaron al menos cinco locales.El segundo momento, en el Zócalo, las feministas del Bloque Negro tiraron las vallas que cercaban Palacio Nacional. Las mujeres policías del grupo Ateneas, en respuesta, usaron los extintores y detonaron cohetes.Este altercado duró alrededor de dos horas y media, hasta que personal de la Comisión Derechos Humanos de la CDMX y Marabunta dispersó a las manifestantes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana rechazó que se haya utilizado gas lacrimógeno.La Secretaría de Gobierno dijo que grupos que buscaban violencia no encontraron eco entre las participantes, que se pronunciaron en su mayoría por una protesta pacífica.Uno de los afectados, un señor de 50 años, resultó lesionado en la cabeza y fue rociado con pintura por integrantes del Bloque Negro. Todo ocurrió frente a su familia pues no sabían de la marcha y al estar en la Ciudad, decidieron recorrer las calles.“Sólo pasaba por aquí con mi esposa y mis hijos. Y mira, ya me desgraciaron todo”, comentó el hombre al tiempo que consolaba a sus hijos de siete y nueve años, quienes se asustaron al presenciar la agresión que sufrieron durante su recorrido.