Marcha SETSUV en las 5 regiones de la UV para exigir 20% de aumento al salario

Integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV), se manifestaron en el Centro Histórico de Veracruz en demanda de un 20 por ciento de incremento salarial.



De no llegar a un arreglo el 2 de febrero estallará la huelga en todas las instituciones que pertenecen a la UV, afirmó César Arriata Pérez, coordinador de la Comisión de Prensa y Propaganda del SETSUV.



Desde el pasado diciembre se revisa del contrato colectivo y la semana pasada la Rectoría hizo una propuesta, la cual, el Comité General de Huelga, consideró no es suficiente, por lo cual fue rechazada.



"La rechazamos unánimemente, nos daba un aumento de 3.4 por ciento y unas reformas al contrato colectivo que no nos satisface porque nada más beneficia a unos cuantos compañeros, no a la mayoría, o al total que nosotros queremos que en su momento se puede dar, nosotros estamos emplazando por revisión salarial el 20 por ciento", dijo.



No obstante, afirmó que tienen un margen de negociación al monto que solicitan, pero no aceptarán el planteamiento inicial.



Llaman a que haya una verdadera negociación y no sólo entrega de propuestas.



"Es negociable, no del 20 por ciento, pero si más de 3.4 que ellos lo manejan que es un tope salarial a nivel nacional. Ellos lo que hacen nada más presentarse, entregar una propuesta e irse, no en su momento dialogan con el comité ejecutivo para ver qué solución se puede dar a ésta revisión contractual".



Recordaron que el emplazamiento a huelga es para el próximo 2 de febrero, advierten que habrá paro si no se aprueba aumento al salario.



En la manifestación participaron alrededor de 400 trabajadores de la Universidad Veracruzana de la región Veracruz-Boca del Río.



De no llegar a un acuerdo la huelga se concretaría el lunes 2 de febrero a las 7 de la mañana, en todas las regiones de la máxima casa de estudios.



También en Coatzacoalcos



Los trabajadores sindicalizados también marcharon y protestaron por las avenidas de Coatzacoalcos, para exigir a la Universidad Veracruzana un incremento salarial del 20 por ciento.



Con lonas, los trabajadores de la máxima casa de estudios, se apostaron en el parque Independencia; ahí revelaron que la UV les ofrece un 3.4 por ciento.



Los manifestantes también dijeron estar inconformes con otras prestaciones laborales, como es la despensa y renta únicamente por 20 pesos mensuales, “eso es una burla para nosotros, siempre la clase trabajadora es la afectada en estos casos, eso no nos alcanza ni para un chicle”, indicó Álvaro López Martínez, representante de prensa y propaganda del SETSUV.



El líder sindical, apuntó que la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara les argumentó que no hay presupuesto, cuando hace unos días el Gobierno del Estado liquidó una deuda que tenía con la máxima casa de estudios.



“La rectora siempre maneja que no hay presupuesto, el tope salarial ya no se puede incrementar es del 3.4 por ciento lo que puso la UNAM, lo que queremos ver son las prestaciones”, sostuvo.



En Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan hay 200 agremiados al SETSUV.



En Orizaba rechazan aumento propuesto por UV



En Orizaba unas 300 personas adheridas al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV), salieron a las calles este miércoles 29 de enero para exigir que la UV cumpla con sus demandas a fin de que no estalle la huelga el 2 de febrero.



Como se efectuó en otras ciudades del Estado, en Orizaba marcharon desde la plazoleta de la iglesia de Los Dolores, pasando por la avenida Oriente 6 hasta llegar a las oficinas de la Vicerrectoría, en donde se plantaron y lanzaron consignas.



Dentro de sus expresiones dijeron que rechazan la propuesta hecha por la Casa de Estudios en referencia al aumento salarial, pues no es ni el 5 por ciento cuando que ellos han pedido hasta el 20 por ciento.



Pero también cuestionaron por qué no hay dinero en la UV, por qué se contratan a trabajadores para diversas áreas cuando que esa labor la tendría que hacerla personal afiliado al sindicato entre algunas otras situaciones.