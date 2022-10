Marchan a favor de la vida, en Córdoba

Decenas de familias salieron hoy a las calles de la Córdoba para participar en la marcha por la paz, la mujer y la vida. Piden que haya un verdadero trabajo del gobierno para defender la vida, con combate a la violencia y que se apliquen políticas públicas para la paz en el país.Vestidos de blanco y portando carteles con frases alusivas a favor de la vida, los manifestantes gritaron consignas pidiendo paz, respeto a la vida y alto a la violencia."Es verdad que a veces sentimos miedo o desconfianza, a veces escuchamos que hay agresiones dentro de los hogares. Escuchamos historias de familias rotas, de insultos entre padres e hijos, o entre hermanos. Vemos a veces que hay mujeres de todas las edades que se encuentran solas y no se sienten escuchadas ante innumerables problemas que las hacen sufrir. Sabemos que hay mujeres embarazadas que tienen miedo ante el futuro, que no saben si podrán salir adelante con el hijo que esperan, mujeres que son orilladas a considerar el aborto que las daña a ellas y le quita la vida a su hijo. También escuchamos noticias que nos llenan de temor: asesinatos, secuestros, extorsiones, y muchas otras formas de violencia que sacuden a nuestras ciudades. A veces parece que estamos en unMéxico que va a ser inundado por la desconfianza, la violencia y el miedo.Pero eso puede cambiar.Estamos aquí porque queremos la paz, y queremos volver a confiar. Rechazamos la violencia en las calles, en las familias, y en los medios de comunicación. Rechazamos también que haya leyes y sentencias judiciales que confronten a la madre embarazada y a su hijo. Rechazamos claramente que se quite la protección de la ley al hijo o hija en gestación por medio del aborto. Rechazamos las presiones de quienes empujan a la mujer a pensar en el aborto, en vez de ayudarla en sus verdaderos problemas" fue parte del pronunciamiento emitido este día por la representante de Ola Celeste, Cristina Meneses.A la par dijo que exigen que la ley proteja por igual la vida de cada ser humano, antes y después de nacer, y "exigimos que se apoye realmente a la mujer embarazada. Rechazamos que haya impunidad ante el crimen, el secuestro, las extorsiones y otras formas de violencia que sufren millones de mexicanos".La marcha partió del parque 21 de Mayo y caminaron por el centro histórico de la ciudad hasta llegar nuevamente al zócalo donde culminaron y pudieron orar por la paz.