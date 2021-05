Organizaciones civiles a favor de la familia y los sectores más vulnerables de la población, realizaron la "Marcha por el rescate de Xalapa", y aseguraron que se convocó sin ningún fin político.



De acuerdo con Ignacio Guadarrama, delegado de Alianza de Maestros, la invitación se extendió a los partidos políticos, pero el objetivo principal, fue mostrar las necesidades de la población, incluyendo la falta de obra en la ciudad.



"No tiene nada de índole político, que se incorporen algunas personas que se llamen del algún partido, es diferente, no las vamos a correr. Es una marcha cívica".



Previamente a la llegada de los candidatos de la coalición "Veracruz Va", comentó que la ciudadanía se siente desprotegida en cuanto a la salud, seguridad, empleo y demás.



"Nosotros queremos mejora. No estamos induciendo al voto, cada quien es libre de votar por quien quiera. Está el Frente Nacional por la Familia, está la Alianza de Maestros y la Unión de Padres de Familia. Nosotros hemos jugado un papel preponderante para que se respete la vida".



Además, reiteró el llamado a los candidatos y candidatas a algún puesto de elección popular, a que se pronuncien a favor de la vida.