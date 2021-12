Marchan en Orizaba para exigir justicia para la menor Fanny

“Hoy, todas somos Fanny, pero mañana puede ser nuestra sobrina, nuestra hija, porque después de todo lo que se ha denunciado, marchado y protestado, no hay ningún lugar seguro para las mujeres”, señalaron participantes en la marcha que se llevó a cabo la tarde-noche de este jueves para demandar justicia por esa pequeña de 11 años que fue agredida sexualmente y asesinada en el municipio de Xoxocotla."En México, ser mujer es muy peligroso, pero ser niña es mucho más peligroso y los índices de violaciones hacia niñas y mujeres se elevan en las fiestas. Seamos sororas nosotras, no permitamos que nuestros cuerpos sean violentados o usados. Se burlan de nosotras, porque somos las ridículas, las violentas, pero a ellos, que son los asesinos y violadores, nadie los toca".Las manifestantes, integrantes de los colectivos Marea Verde Altas Montañas y Feminista Cihuatlahtolli, iniciaron su protesta partiendo sobre la Calle Real a la altura del Poliforum Cultural Mier y Pesado.Tras caminar hasta la Sur 10 y de ahí a Colón, por donde llegaron a la avenida Francisco I. Madero, frente al parque “Apolinar Castillo”, hicieron uso de la voz por turnos para expresar su rabia e indignación por el asesinato de Fanny.Las mujeres expresaron no creer en la palabra del Gobernador, porque éste ha dicho que la seguridad de las mujeres está garantizada y eso no es cierto, tampoco quieren oír decir que con los de antes estaban peor, porque eso de nada sirve si las mujeres y las niñas siguen siendo agredidas, violadas, desaparecidas y asesinadas.Exigieron que se haga caso a sus voces, porque cuando salen a las calles para demandar justicia, ellas son las ridículas, las violentas, pero en cambio, los violadores y asesinos no están detenidos.Tras culminar su actividad, montaron un altar a Fanny cerca de una de las jardineras del parque “Apolinar Castillo”.