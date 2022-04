Marchan en Xalapa para recordar al Gobierno que sus hijos siguen desaparecidos

Madres y seres queridos de personas desparecidas en Veracruz, que integran el colectivo Familiares Enlaces Xalapa, marcharon la mañana de este sábado para reiterar su exigencia de justicia a las autoridades del Gobierno del Estado y la Fiscalía General, pues insistieron que la problemática continúa sin haber una solución.Victoria Delgadillo Romero indicó que cada mes llevarán a cabo esta jornada de protesta recordando a una víctima que haya desparecida en ese mes."Ahorita el desaparecido del mes de abril es Hugo Murrieta Sánchez (16 de abril de 2013 en Coatepec). También estamos marchando por justicia por Abiram Hernández (asesinado el 30 de marzo de 2019 en Xalapa, y hasta la fecha no hay nada para hacerle justicia a él", expresó mientras caminaban por el centro capitalino.La protesta inició en la avenida 20 de Noviembre y recorrió esta arteria vial, para luego tomar la calle Xalapeños Ilustres, continuar por la calle Enríquez y finalmente concentrarse en la plaza Lerdo, a la que arribaron alrededor de las 11:15 horas."Hasta la fecha todos los que venimos marchando, todas las familias no hemos tenido respuesta de nuestros hijos desparecidos, tampoco se ha tenido respuesta del asesinato de Abiram Hernández", reiteró Delgadillo Romero.Cuestionó los mecanismos de actuación de la Fiscalía General del Estado para atender las desapariciones en la Entidad, ya que a su decir cada mes hay más personas no localizadas."Que no se le olvide al Gobierno que nuestros hijos siguen desaparecidos y que no tenemos ninguna solución, son muchísimos (los desaparecidos) y siguen desapareciendo cada día", reiteró la integrante de Familiares Enlaces Xalapa.