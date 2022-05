Marchan en Xalapa por espacios seguros para consumir marihuana

Exigiendo que se les permita tener cultivos individuales y asociados sin fines de lucro; privados y sin límite de plantas para uso personal; así como no ser criminalizados ni limitar la posesión de cannabis para uso personal sin fines de lucro o comercio; integrantes del Colectivo Cannábico Interdisciplinario Mexicano y consumidores de la marihuana marcharon en Xalapa la tarde de este sábado.La caminata partió poco después de las 16:20 horas (4:20 en alusión al Día Internacional de la Mariguana) desde el Teatro del Estado con destino a la plaza Lerdo, en la que también se pronunciaron por un consumo seguro y tolerado y un trato igual a fumadores de tabaco y espacios de consumo social privado con reducción de riesgos.Alrededor de unas 40 personas, en su mayoría jóvenes menores de 30 años, recorrieron la avenida Manuel Ávila Camacho y parte de la calle Zaragoza para concentrarse finalmente en el centro capitalino, donde pidieron respeto a sus derechos humanos, la no discriminación y que reconozca y se defina claramente el consumo responsable para uso personal adulto.En entrevista, los integrantes del colectivo, Teresa Benítez García y Alisther Davila, expusieron que en la Ciudad de México están implementando puntos donde los consumidores pueden recrearse sin que la policía los moleste, por lo que piden que algo así se replica en la Capital Veracruzana."Es lo que estamos pidiendo, que no la estemos fumando donde sea, sino que nos den un trato digno y que nos den estos espacios en la ciudad como la tienen otras sustancias (como el tabaco o el alcohol)", expusieron.Benítez García, cuyo nombre artístico es "Arha Green", apuntó que de no ser escuchados por las autoridades podrían hacer acciones de protesta para poder contar con estos lugares seguros, recordando que el año pasado hicieron un "fumatón" en el parque Bicentenario, en el que exigieron esta libertad de disfrutar su consumo."Estamos exigiendo un poquito de más claridad y más agilidad en las decisiones que se tienen que tomar en pro de nuestros derechos. Sigue habiendo muchísima discriminación, pero es porque se siguen reforzando los prejuicios y estigmas, entonces al no haber una ley que nos favorezca, por nosotros tampoco queremos simplemente consumir hasta el hartazgo, queremos regulaciones de cantidades, lugares, queremos información clara, no abusar de la sustancia, ni hacer una falsa propaganda de todos fúmenla", reiteró.Por su parte, Dávila acotó que lo que quieren es que no sean tratados como delincuentes, pues confesó que es un estigma social que les afecta."Y de quien más nos tenemos que cuidar es de la policía. Somos tratados como delincuentes cuando solamente somos consumidores de una planta que es natural y sale de la tierra", afirmó el joven.Además, cuestionó que quienes toman las decisiones en el Gobierno o en el Congreso son personas que lo hacen basados en sus prejuicios y no en información científica o estudios que refieren sus supuestos beneficios en el tratamiento de algunas enfermedades o problemas de salud.