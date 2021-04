Marchan morenistas contra los "dedazos" del partido con candidaturas

Militantes y simpatizantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se manifestaron por calles de Xalapa para denunciar imposición de candidatos en todo el estado de Veracruz.



De acuerdo con el consejero estatal de MORENA, Héctor Quintanar García, protestaron pues en todos los municipios se está incurriendo en "dedazos" para las diputaciones y alcaldías.



"Pedimos de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Elecciones, al Comité Ejecutivo Nacional, a la delegación estatal, que respeten el artículo sexto, que habla de que debe ser gente de probidad la que esté al frente de MORENA. Pedimos que haya transparencia en la selección de los candidatos".



Criticó que a la mayoría de los diputados federales los estén proponiendo para una reelección cuando no han realizado el trabajo que deberían para los ciudadanos.



"¿El Congreso estatal de MORENA ha hecho un papel digno como para alcanzar la reelección? ¿Cómo es posible que el Congreso local no haya alcanzado las promesas? Tenemos que tomar en cuenta todas las situaciones para evaluar de manera equitativa el trabajo del Congreso".



Con una marcha que inició en el Teatro del Estado "General Ignacio de la Llave", destacó que no están en contra de las alianzas que se han formado con MORENA pero dijo, aquellos partidos deben seguir los lineamientos de la institución y no crear favoritismos.



"La marcha está en tiempo y forma. Estamos a tiempo para cualquier distracción que exista. Queremos transparencia en las elecciones, queremos transparencia en las encuestas", expuso.