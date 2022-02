Marchan para exigir atención digna a perros y gatos en Centro de Control Animal

Animalistas de Coatzacoalcos marcharon este sábado por las calles de esta ciudad para pedir a las autoridades municipales que, tras la salida de Miriam Hernández del Centro de Control Animal, se garantice atención digna a los perros y gatos que ahí se encuentran.Tal como pasó durante el inicio de la administración municipal pasada, en este 2022 le fue solicitado a la delegada de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA), Miriam Hernández, que desaloje el CCA, lugar en el que ha trabajado por nueve años, pese a no estar contratada o ser trabajadora municipal.La dama, quien prácticamente hizo trabajo altruista durante todos esos años, pues a su decir nunca estuvo en nómina, se rehusó cuando gobernó Víctor Carranza a salir del sitio donde se atienden animales en situación de abandono y fue respaldada por animalistas que con marchas y manifestaciones lograron su permanencia en el sitio por 4 años más.Sin embargo, con la llegada de Amado Cruz Malpica a la Alcaldía, finalmente se designó al médico Jesús López como el nuevo encargado del sitio, lo que provocó de nueva cuenta las movilizaciones.Ante ello, este sábado, veterinarios, estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, así como rescatistas, marcharon del Hemiciclo de los Niños Héroes al Palacio Municipal, donde además de pedir que Miriam no salga del lugar, se garantice que las labores que ahora se harán ahí sean dignas.Ivanna Hernández Palmero, estudiante de medicina veterinaria y zootecnia, recordó que en México existen al menos 23 millones de perros, de los cuales, el 70 por ciento están en situación de calle.Recordó que Miriam Hernández ha trabajado día y noche sin descanso, donde ningún animal que está hoy bajo su resguardo tiene garrapatas o demás.“Las autoridades sólo se han acercado para pedirle el lugar y no para ofrecer ayuda, el lugar ni siquiera está totalmente habilitado pero ha hecho 30 mil esterilizaciones y eso se tiene que ver. AMEDEA logró que el Centro de Control Animal dejara de ser una perrera y fuera hogar de animales que están en adopción y en busca de una casa. No necesitamos un lugar bonito, sino esterilizaciones, tratamientos médicos, no necesitamos gente en oficina”, dijo.