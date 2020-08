Marginación y pobreza indígena limitan la educación a distancia

Ante la brecha digital en congregaciones indígenas, el poeta y traductor náhuatl, Juan Hernández Ramírez, planteó que se implementen clases en municipios indígenas a través de "grupos pequeños" y con medidas de sana distancia.



Lo anterior, en vista del atraso y pobreza en comunidades de Veracruz, en donde miles de niños náhuatl, teenek, otomí, mazateco, tepehua y chinanteco no reciben señal de Internet o ni siquiera cuentan con televisión.



"Hay limitantes para la educación a distancia, la primera es la marginación del indígena, que siempre ha existido y la otra es la pobreza; la pobreza de la población urbana es diferente a la pobreza de la población indígena", expuso el ganador de la Medalla y Diploma Adolfo Ruiz Cortines 2018.



En entrevista, dijo que las congregaciones indígenas carecen de acceso a Internet y no se puede dar una educación por el sistema a distancia, por ello se requiere un esfuerzo extra para los pobladores de ese lugar, pues de no hacerlo la brecha de oportunidades seguirá ampliándose.



"Por otro lado, la televisión que llega no es de paga, es una televisión pobre y es difícil que se implemente una educación privilegiando el problema de la salud", enfatizó el poeta.



Consideró que tendría que implementarse un plan por parte de la Secretaría de Educación y aprovechar el personal disponible, sin descuidar el problema de la contingencia por COVID-19.



"Serían grupos pequeños, cuidando mucho la distancia que se debe tener", sostuvo, añadiendo que se debe de facilitar el material de estudio no disponible para los estudiantes indígenas por medio de Internet.



Reconoció que se trata de un asunto complicado, sin embargo, la marginación de municipios indígenas podría dejar a miles de niños indígenas sin educación.



“Con este problema de la pandemia se abre más la fisura que existe entre el pobre y el rico y todavía más en las zonas indígenas, que son comunidades indígenas en donde no hay televisión ni internet”, añadió.