Marginadas en calles de Orizaba: Con frío y hambre, intentan ganar unos pesos

La pobreza, necesidad, falta de oportunidades, enfermedades y poco apoyo de sus gobiernos municipales orilla a mujeres de la zona serrana a apostarse en las calles de Orizaba para vender diferentes productos y pernoctar a pesar de los riesgos que esto significa.Jóvenes con sus hijos en brazos o de muy corta edad, algunas ya adultas pero con más de un hijo y —aunque muy pocas— una que otra abuelita del municipio de Soledad Atzompa llegan al Pueblo Mágico para vender paxtle, portalitos de Navidad, flores, pequeños muebles de madera. Su único propósito es ganar unos cuantos pesos.Muchas de ellas con temores, preocupaciones, angustias y enfermedades en las vías respiratorias, duermen con sus pequeños hijos en la avenida Poniente 7, pues los recursos económicos que obtienen de su poca venta no les permiten viajar a sus comunidades todos los días.Su cuerpo sirve en casi todas las veces de protección a sus hijos, a fin de que las frías noches no lo sean para ellos.Comentan que, como ya es costumbre, prefieren dormir en la calle de Orizaba, tapar a sus hijos con plásticos y periódicos para que no sufran el frío. En muchas de las ocasiones saben que los exponen a las bajas temperaturas o algún accidente que pudiera generarse cuando los pequeños cruzan las avenidas pero esa es su realidad.Las mujeres dijeron temer por la pandemia del COVID-19 pero aun así requieren vender sus productos toda vez que sus esposos no tienen un empleo bien remunerado. Algunos trabajan en el campo pero ya es insuficiente el dinero que éste genera y las autoridades municipales no les ayudan generando proyectos o actividades para que puedan tener su sustento.A veces sólo venden 50 pesos, dinero que no alcanza siquiera para darles de comer a sus pequeños. De hecho, quien más puede ganar es quien vende un mueble pero es difícil que la gente lo compre porque prefieren hacerlo en almacenes.Aseguraron que la vida es difícil todos los días, más ahora después de la pandemia pero es necesario para ellas llegar a Orizaba, pues lo ven como una esperanza para obtener algunos recursos económicos y regresar antes de que concluya el año a sus comunidades.Desde muy temprana hora caminan por las calles de Orizaba para vender sus productos y ya por la noche después de las 23:00 horas, es cuando confluyen a la calle Poniente 7 para dormir ahí con algunas otras familias que provienen también de este municipio.Dijeron que a diferencia de otros años antes de la pandemia, las ventas este año fueron muy bajas.De igual forma expresaron que pasarán una Nochebuena juntos pero sin tener alimentos para llevar a la boca, aunque también dijeron, guardan la esperanza de que algunas almas caritativas de la ciudad puedan llevarles comida y algún otro presente para sus pequeños hijos en esta Navidad.