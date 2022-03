María Enriqueta Peña, la guerrera xalapeña del atletismo

“¿Ya viste que va a participar Esmeralda Guillén?”, le dijo Carmen Méndez a la atleta xalapeña María Enriqueta Peña Ruiz previo a la salida del maratón de Mérida, Yucatán, en 2006, pero no se inmutó y sólo alcanzó a decir: “yo vengo a ganar, no me importa contra quién compita”.Al final, la ahora veterana deportista llegó en el primer lugar dentro de la categoría libre. Fue el primero de junio de 2006 cuando se celebró esa carrera.“Cuando llegué a Mérida a recoger mi paquete en el Palacio Municipal para competir, estaba Carmen Méndez y me comentó: ‘ya llegaron las corredoras de México y viene Esmeralda Guillén que es muy buena’. Le contesté: ‘qué bien, pero yo vengo preparada para ganar y más’. Al otro día en la línea de meta con todas ahí me sentía tan bien que me dije: ‘en el nombre sea de Dios’ y al disparo de salida ahí íbamos todas en el pelotón. Salimos hacia el parque central de Mérida y nos enfilamos hacia el Paseo Montejo para de ahí tomar la recta que te lleva a Puerto Progreso”.Recuerda que en determinado momento cuando les faltaban algunos kilómetros le dieron ganas de ir al baño.“Me dije pues aquí orino, que me paro y me fui al camellón e hice mis necesidades. En ese movimiento todas me dejaron, pero las alcancé y todavía le dije a mi amiga que haríamos el uno-dos, pero ella ya no pudo y me dijo que me fuera y cuál fue mi sorpresa que gané la carrera, a la que denominaban ‘El maratón del infierno’ por las altas temperaturas que hay en esas fechas”.Esa es la mentalidad y la mística de una atleta que ha vencido sus miedos y temores, que ha digerido muchos tragos amargos que la vida le ha dado, pero que ha superado miles de obstáculos, tanto en lo deportivo como en lo personal.La guerrera del atletismo veracruzano ha dado muestras de un carácter de hierro a prueba de todo, desde aquella separación con su expareja hasta la muerte de su madre y la enfermedad que la atacó y que pudo causarle el retiro de lo que más ama.El historial deportivo de “Queta” Peña data desde sus 13 años de edad, cuando estudiaba en la escuela primaria “Francisco Ferrer Guardia” del barrio de El Dique y fue invitada junto a un grupo de alumnas a competir en algunas pruebas del Estadio Xalapeño, donde mostró su calidad y ganó los 400 metros planos.Ese fue el inicio de una fructífera carrera y de una trayectoria que a 38 años de eso se mantiene activa y con más fuerza y más vida que nunca, pero sobre todo que hoy ve en el atletismo como una forma de vida, un estilo, un todo.“El atletismo me ha dado bastante fuerza, me ha ayudado en situaciones difíciles, bastante difíciles porque en 2006 falleció mi mamá y también se truncó mi matrimonio, pero me ayudó a seguir adelante, a no parar, a mirar siempre al frente”, dijo mientras se perdía entre un suspiro y unas lágrimas.Se define como una guerrera en todos los aspectos y en todos los terrenos.“Lo he sido como persona y como deportista, pero me gusta ser humilde y sencilla, especialmente disciplinada cuando se trata de entrenar, de correr, llevo mi triunfo al examen final donde me siento feliz y contenta de lograr las metas que me tocaron”, expuso la atleta que ha sido entrenada por Ángel Luis Ceja García, Martha Angélica Blanco, Humberto Vargas, Pascual Pablo Martínez, José Godos, Aurelio Oliva y actualmente Francisco Pacheco.Reconoce que su mejor logro fue el primer lugar del maratón de Puerto Progreso en Mérida, pero se ha colocado en lugares como en maratón de Ciudad Juárez, donde consiguió el segundo lugar.Por otra parte, no olvida cuando durante una práctica en el circuito atlético de la Unidad Deportiva Universitaria vivió una de sus peores pesadillas.“Estaba entrenando cuando de repente me dieron ganas de ir al baño y al orinar me salió sangre... la verdad me dio mucho miedo porque mi madre falleció de cáncer en la matriz. Fui con un especialista (urólogo) y me dijo que tenía cálculos en los riñones”, dijo al tiempo que agradeció el haber librado esa dura batalla.Por último, María Enriqueta Peña Ruiz, hoy de 51 años de edad, voltea al pasado y afirma que pese a vivir de todo, nada cambiaría, a excepción de tener más tiempo con sus hijos.“No me arrepiento porque son cosas en las que uno se tiene que definir, si quieres seguir en lo mismo o cambiar tu vida, y lo segundo fue lo adecuado para estar mejor y bien para ellos”, concluyó.Actualmente, la destacada y brillante atleta continúa con su preparación a diario de cara a futuras competencias como la de La Marina, que se llevará a cabo en junio próximo en Puerto Progreso.