María Fernanda y su bebé salieron a la tienda por leche; no se supo más de ellas

Desde hace una semana, María Fernanda Vidaña Guzmán, de 21 años y su hija Emily Guadalupe Vidaña Guzmán, de un año, salieron de su casa en Medellín de Bravo y desde entonces no se sabe nada de ellas.



Desesperados, sus familiares salieron a las calles con lonas con sus fotografías y pedir ayuda para localizarlas.



La última vez que las vieron fue cuando ellas salieron de la casa de los padres de María Fernanda, ubicada en Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, para ir a la tienda.



"Desaparecieron el día 29 de septiembre, en Paso del Toro, salieron en la tarde-noche a comprar leche a la tienda y ya no regresaron, llevaba a la bebé y su celular. Queremos pedirle a la población que si las llega a ver nos dé informes, o las personas que las tengan retenidas por favor que nos las regresen", dijo Catalina Guzmán Campos, tía de la joven.



Explicaron que ya se interpuso la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado y se dio aviso a la Comisión Estatal de Búsqueda; lamentablemente siguen sin tener indicios de lo que pudo ocurrirles.



"Ya se puso la denuncia, se habló al 911, a la Fiscalía se fue desde el 30 de septiembre, igual a la Comisión Estatal de Búsqueda, llevan 7 días desaparecidas, no sabemos nada. No sabemos quién las tenga o donde están. Las autoridades nos dicen que están investigando, de hecho le hablaron a mi hermana para que fuera a la Fiscalía".



Este lunes, se colocaron amigos y familiares en el bulevar Miguel Alemán de Boca del Río mostrando sus lonas a los automovilistas y transeúntes.