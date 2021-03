María tiene gran parte en los honores que se rinden a San José

Aunque ya desde el siglo XIII se estaba dando un resurgimiento de San José en la reflexión teológica, se reconoce a Santa Teresa de Jesús como la gran promotora de la devoción a San José.



Santa Teresa de Jesús invoca y escribe sobre San José durante el proceso de la fundación del Monasterio de Ávila, en los orígenes fundacionales de la reforma del Carmelo, aconsejando vehementemente su intercesión:



«Y tomé por abogado y señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, y de los peligros de que me ha librado, así de cuerpo como de alma; que a otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad; pero a este glorioso santo tengo experiencia de que socorre en todas, y quiere el Señor darnos a entender, que así como le estuvo sometido en la tierra, pues como tenía nombre de padre, siendo custodio, le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide».



Santa Bernardita Soubirous también profesó una especial devoción a San José. De varios santos se cuenta cómo habiendo perdido a su madre, tuvieron la inspiración y el impulso de tomar como madre a la Santísima Virgen María. Uno de esos casos sonados es el de san Juan Pablo II.



Pero no se dice algo semejante de los santos que, habiendo muerto su padre, hayan tomado a San José como su padre en este mundo, excepto en el caso de Santa Bernardita.



Como sostiene Vittorio Messori: «Para ella el esposo de María no sólo era el tradicional patrono de la buena muerte; tras la desaparición de Francois Soubirous, el padre difamado y perseguido, que ella amaba mucho, la pequeña religiosa en la clausura de Nevers tomó a José como padre suyo también en la Tierra».



El ejemplo de silencio y obediencia de San José se convirtió para Santa Bernardita en un camino de aceptación y testimonio, después de todo lo que ella había representado en las apariciones de la Virgen de Lourdes.



Hay otros santos que también han promovido la devoción a San José: Santa Brígida, San Vicente de Ferrer, San Bernardino de Siena, San Claudio de la Colombiére, San Lorenzo de Brindisi, San Francisco de Sales, San Leonardo de Puerto Mauricio, San Alfonso María de Ligorio, San Juan Bosco, Santa Teresa de Liseux y San Josemaría Escrivá de Balaguer.



San Juan Damasceno decía: «José es esposo de María, nada mayor puede decirse». Ubertino de Casale, italiano devoto de San José, de finales del siglo XIII, llega a expresar:



«En todo matrimonio, la unión de corazones se realiza hasta el punto que el esposo y la esposa se consideran como una sola persona o, como dice la Biblia, como una sola carne, como una sola realidad en dos personas. Así José se asemejó a su esposa. ¿Cómo podía el Espíritu Santo unir tan estrechamente el alma de María Virgen a otra alma, si ésta no hubiera sido semejante a ella en la práctica de la virtud? Yo estoy convencido de que san José fue el hombre más puro en virginidad, más profundo en humildad y más elevado en contemplación».



Ha sido muchas veces el sentir común del pueblo de Dios, llamado sensus fidei, el que ha impulsado verdades de fe que con el paso del tiempo la Iglesia ha declarado como dogmas, como en el caso de algunos dogmas marianos.



Afirma el papa Francisco: «Recordemos aquel gran momento de la historia de la Iglesia antigua, el Concilio de Éfeso, en el que fue definida con autoridad la divina maternidad de la Virgen (...). Se dice que, durante el concilio, los habitantes de Éfeso se congregaban a ambos lados de la puerta de la basílica donde se reunían los obispos, gritando: ¡Madre de Dios! Los fieles, al pedir que se definiera oficialmente este título mariano, demostraban reconocer ya la divina maternidad. Es la actitud espontánea y sincera de los hijos, que conocen bien a su madre, porque la aman con inmensa ternura. Pero es algo más: es el sensus fidei del santo pueblo fiel de Dios, que nunca, en su unidad, nunca se equivoca».



El pueblo de Dios también ha intuido la santidad y grandeza de san José a quien le ha dedicado una especial devoción. También se podría decir que el amor tan especial que el pueblo de Dios siente por María explica en parte el fervor que se ha venido incrementando en torno al Señor San José, como sugiere San Claudio de la Colombiére:



«Aunque no hubiera otra razón para alabar a San José, habría que hacerlo, me parece, por el solo deseo de agradar a María. No se puede dudar que ella tiene gran parte en los honores que se rinden a San José y que con ello se encuentra honrada. Además de reconocerle por su verdadero esposo, y de haber tenido para él todos los sentimientos que una mujer honesta tiene para aquel con quien Dios la ha ligado tan estrechamente, el uso que él hizo de su autoridad sobre ella, el respeto que tuvo con su pureza virginal le inspiró (...) un gran celo por la gloria de san José».



Al constatar todo este cariño a San José, el filósofo francés Jean Guitton expresa con asombro: «Tengo la impresión de que el tiempo de José aún no ha llegado. No ha salido de la sombra: está sólo empezando. Veréis que el futuro nos reservará hermosas sorpresas sobre él». Me parece que una de esas sorpresas la generó el papa Francisco con el año de San José.