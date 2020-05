Mariano Escobedo en alerta ante casos positivos y defunciones por COVID-19

El alcalde de Mariano Escobedo, Baldomero Montiel Estévez, reconoció que sí preocupa a las autoridades municipales y población en general, tener 3 casos confirmados de COVID-19, pero más aún que ya se hayan presentado 2 muertes y que una de éstas haya sido en la zona rural.



"Efectivamente tenemos tres casos y de estos hoy nos informaron que sí fallecieron dos personas por COVID-19. De los confirmados uno está en la parte alta, otro en cabecera y la tercera en la parte de las unidades habitacionales, pero tenemos seis casos sospechosos más".



Añadió que se ha estado dando información a la población en materia de prevención y es que agregó que es necesario que no crezca de manera exponencial el número de casos. "Nos debe preocupar a todos para tomar las medidas y hemos sido insistentes a través de evitar el acceso a las áreas verdes, a eventos masivos que ya no hay, por cierto. Buscamos dar la información y trasmitir la que da el Gobierno del Estado, la repetimos a la población para que la gente está enterada".



Pero dijo que la gente está alarmada por eso es que se han tomado medidas desde el inicio, desde el principio de esta pandemia. "No hemos bajado la guardia".



Indico que recientemente estuvo en una reunión en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, en donde la autoridad de salud pidió a los alcaldes que ayuden a fomentar las medidas de prevención de la transmisión del COVID-19, pues estamos en la fase 3 que es la más peligrosa.