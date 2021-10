Maridos que violen a sus esposas no podrán ser perdonados; enfrentarán la ley

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar advirtió que ahora es inconstitucional aplicar penas menores a los maridos que hayan abusado sexualmente de sus esposas y las víctimas ya no podrán otorgar el perdón al agresor, por lo que tendrán que enfrentar la ley.Zaldívar explicó que esta determinación se dio con la sentencia que también declaró inconstitucional la penalización del aborto, pero el tema “prácticamente no se ha tocado”.“En esta sentencia (sobre el aborto) también la Corte declaró la inconstitucionalidad de un precepto del estado de Coahuila que establecía una pena atenuada cuando la violación se hiciera dentro del matrimonio. Es decir, si el esposo viola a su esposa tiene una pena menor, que si viola a alguien, a una persona que no es su esposa.“Esto obviamente la Corte lo declaró inconstitucional, este tipo de preceptos cosifican a la mujer, este tipo de preceptos parten de un supuesto que una mujer que está casada es un objeto a disposición de su marido. Y eso no es admisible, ha sido una lucha muy larga y hacer entender a la sociedad y a los legisladores que este tipo de normas no son posibles no son constitucionales, no son válidas, no son ni siquiera decentes”, dijo.Destacó que ahora este tipo de crímenes las víctimas no podrán estar facultadas para otorgar el perdón, pues fácilmente pueden ser coaccionadas, y de estos casos se debe encargar el Estado.“No sólo se invalidó que la pena fuera menor, sino también que fuera un delito de querella, porque qué sucede: es muy difícil con la dinámica de las familias y de los matrimonios mexicanos que una mujer se anime a denunciar este tipo de hechos, y después es muy fácil que sea coaccionada para otorgar el perdón, en este tipo de casos la víctima no debe estar facultada a otorgar el perdón, lo que pasa dentro de un hogar entre las parejas cuando se violenta a la mujer no es una cosa de parejas, es una responsabilidad del Estado lograr que no se violente a la mujer en ningún lado, incluso en el entorno de la vida familiar”, dijo.El Ministro Presidente destacó que no se puede pensar que porque una mujer se casa, pierde su autonomía en su vida sexual.“Hubo un tiempo en que esta Suprema Corte tenía una jurisprudencia en la cual se establecía que no podía haber violación entre cónyuges, y esta jurisprudencia había sido votada a favor por dos ministras, algo que hoy nos parece un verdadero escándalo, a mí me lo pareció desde entonces”, dijo.De tal manera que con estas resoluciones, reiteró, se ha protegido de forma muy importante a las mujeres del país.