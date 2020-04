Marimberos de Xalapa también piden apoyos ante contingencia

Marimberos de Xalapa se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo, para exigir al Gobierno Estatal y Municipal apoyo económico o alimentario ante la contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).



A decir de los protestantes, este miércoles, elementos de la Policía Municipal los quitaron de las calles del Centro.



"Queremos que nos apoyen. Ayer, las camionetas de policías quitaron a dos marimbas, nos dijeron que por favor nos retiráramos, decía Xalapa, no sé si sea (Policía) Municipal pero lo que queremos nosotros es un apoyo; claro que sí nos quitamos, nos vamos también a la casa porque queremos que la familia no se enferme", dijo Jesús Rodríguez Landa, músico de la marimba Sueño de Amor.



Comentó que son poco más de 25 marimbas las que existen en Xalapa y varias familias que dependen de este trabajo.



"Tenemos necesidad, tenemos que comer, es lo único que le estamos pidiendo al gobierno, se los juro que no queremos afectar a terceros, cerrar la vialidad, no. Yo tengo cinco trabajadores, tienen hijos. Si nos dan el apoyo, estamos dispuestos a irnos", dijo Rodríguez Landa.