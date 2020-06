Marina instala Centro de Aislamiento Voluntario COVID en Veracruz puerto

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la Secretaría Armada de México puso a disposición de las personas contagiada de COVID-19, el Centro de Aislamiento Voluntario (CAV) en Las Bajadas kilómetro 4.5 del Municipio de Veracruz.



A través de las redes sociales del órgano autónomo se difundió que el Centro de Aislamiento será un albergue temporal (por 14 días) y sin costo para las personas de entre 18 a 45 años de edad confirmadas contagiadas de Coronavirus y que solo presenten síntomas leves.



En el lugar recibirán atención médica y alimentos y cuenta con 100 camas, 50 para mujeres y 50 para hombres.



En la información difundida por la CEDH se especifica que si se sabe de alguna persona contagiada y no tenga donde pasar su aislamiento para no contagiar a sus familiares pueden acudir a ese Centro de Aislamiento voluntario de la Armada de México.



Se coloca el número telefónico 2294490689 para solicitar información con Octavio Alvarado Delgado, Capital de Fragata.



Los Centros de Aislamiento Voluntario son espacios que la Secretaría de Marina pone a disposición para apoyo a la población que haya sido diagnosticada con COVID-19 que no tenga dónde aislarse o que no desee contagiar a sus familiares.



Quien acuda al CAV permanecerá en aislamiento junto con personas que tienen el mismo padecimiento; a su llegada se realizará evaluación médica que permitirá identificar si es candidato para permanecer en el Centro permitiendo crear las mejores condiciones para su estancia mientras cumple con el periodo de aislamiento.



Tendrá una cama asignada para su descanso y se le proveerá alimentación (desayuno, comida y cena). El periodo de aislamiento será de 14 días después de su ingreso; y en el momento en que la persona lo desee podrá pedir su alta voluntaria (firmando hoja de egreso voluntario).