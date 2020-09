Marinos mercantes exigen a diputados federales detener militarización de puertos

Luego de que marinos mercantes veracruzanos acusaran a los diputados federales de MORENA de intentar militarizar los puertos del país a través de la iniciativa de ley que deroga diversas disposiciones de las leyes orgánicas de la administración pública federal de navegación y comercio marítimos y de puertos, el diputado Ricardo Exsome Zapata afirmó que desconocen su posicionamiento en este tema.



Aseguró que finalmente la ley aún no es votada y en la revisión se está proponiendo que la Secretaría de Marina tenga atribuciones sólo en materia de vigilancia.



"Ahí estaban los marinos molestos, reclamando al diputado Carranza y a mí y la verdad es que ni saben cómo votamos, una yo no estoy en la comisión ni de gobernación, ni de marina pero hay un parlamento abierto, cheque mi exposición de motivos para que esto no se diera, la realidad es que una ni siquiera se llegó a votar y parecería que son mandados a hacer disturbios en una reunión que ni si quieran están de ningún lado".



Afirmó que no se trata de militarizar los puertos pero en el aspecto de seguridad es viable que un marino tome las riendas, porque un civil no está preparado para enfrentar las amenazas de las mafias que rodean a la Administración Portuaria.



"No estamos a favor de que se militarice el tema de los puertos, si hay un tema muy importante y que es la gran corrupción que hay en el sector y que no se ha podido acabar y que inclusive los civiles no estamos preparados para enfrentar las amenazas de estas mafias que es le entras o le entras, no es un tema de nómina, yo no me meto en lo que es dinero o plomo o no dinero y plomo, los marinos de alguna manera están preparados para eso".



No obstante, Exsome Zapata puntualizó que la operación administrativa debe continuar a cargo de un experto, es decir, un civil. "Hay que ver las cuestiones de vigilancia, que es donde realmente somos muy débiles, ahí es donde deben estar ellos, yo no soy partidario de que estén en la operación administrativa, en la operación comercial donde ellos no son expertos pero entrará otra vez a revisión".



La iniciativa aún sigue en revisión, en tanto los marinos y pilotos navales insisten en que se intenta militarizar los puertos.