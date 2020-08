Mario Delgado abre la puerta para que PT presida San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, no aseguró que la presidencia de la Mesa Directiva para el tercer año le corresponda al PRI y dijo que se va a resolver conforme lo dice la ley, es decir, le correspondería a la tercera fuerza política proponer al legislador para encabezar la Mesa Directiva.



En entrevista en el Senado de la República, Mario Delgado dijo que en la ley no específica que la Mesa Directiva sea para el PRI y establece que el mecanismo es que sea rotatoria y debe ser aprobada por dos terceras partes del pleno.



Mario Delgado pidió no perder de vista que además de la propuesta que haga el grupo parlamentario que esté en el tercer sitio, necesariamente tiene que haber un acuerdo político, pues nadie puede ganar la Mesa Directiva por agandalle, pues la ley establece mayoría calificada.



“Necesariamente se requiere un acuerdo político, nadie puede ganar la Mesa Directiva por agandalle, la ley establece mayoría calificada, por lo tanto, por los equilibrios y por los números que tenemos en la Cámara, necesariamente tenemos que lograr un acuerdo político”, aseguró Mario Delgado.



- ¿Pero en teoría le correspondería al PRI, diputado?



- En teoría le corresponde a la tercera fuerza proponer; y aprobará la mayoría por dos terceras partes.



Los coordinadores parlamentarios de oposición del PRI, PAN, PRD y MC han asegurado que al inicio de la 64 Legislatura, existió un acuerdo fundacional en el que se estableció que la Junta de Coordinación Política sería los tres años para Morena y la Mesa Directiva el primer año sería para Morena; el segundo para el PAN y el tercero para el PRI, porque en ese momento era la tercera fuerza política.



Sin embargo, ante la conclusión de la presidencia de Laura Rojas, el Partido del Trabajo ha sumado a legisladores de Morena y del PES para buscar ser la tercera fuerza política y aspirar a la Mesa Directiva.



Incluso, el pasado sábado, el coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Arturo Argüelles Victorero, reveló que su homólogo del PT, Reginaldo Sandoval, está "comprando" legisladores para rebasar al PRI y aspirar a presidir la Cámara de Diputados en el Tercer Año de la 64 Legislatura y aseguró que hasta están ofreciendo 5 millones de pesos y candidaturas a cambio de cambiarse a esa bancada.



Sobre esto, Mario Delgado llamó a sus aliados, PT y PES, a la conciliación, pues han tenido una Legislatura histórica por los logros y dijo que un cargo no puede estar por encima del proyecto de transformación del presidente, Andrés Manuel López Obrador.



“Quiero hacer un llamado a la conciliación a nuestros amigos, porque son amigos, del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social, son nuestros aliados políticos, hemos tenido una legislatura histórica por los logros hasta el momento. Y decirles que ningún cargo puede estar por encima del proyecto de la transformación. Entonces quiero hacer un llamado a la reconciliación, a la unidad, que sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, que sigamos el camino de las reformas, para que ésta sea una legislatura histórica”, explicó Mario Delgado.



Agregó que los integrantes de la 64 Legislatura son los constituyentes de la Cuarta Transformación y eso es lo más importante, “no los cargos. Entonces, hay que entrar ahí en conciliación, superar estas diferencias, no vale la pena, la verdad, estarnos jaloneando entre nosotros y más que somos aliados”.