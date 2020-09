Mario Delgado no divide a MORENA, da voz “hasta a Alejandro Rojas”

Algunos diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en Veracruz, se pronunciaron a favor del aspirante a la dirigencia nacional del partido, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, asegurando que no hay división entre legisladores.



El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé afirmó que Delgado no ha creado ninguna división, llamándolo un "factor de unidad".



"El diputado Mario Delgado no tiene nada que ver con ninguna diferencia. Si algo ha hecho Mario, es trazar una línea política de rectitud. Mario también garantiza que hasta la voz de Alejandro Rojas sea escuchada".



Informó que el próximo 24 de septiembre, Delgado Carrillo visitará el Puerto de Veracruz, por lo que lanzó la invitación a legisladores locales, federales y demás interesados.



Respecto a la encuesta para someter a Juicio Político a expresidentes, señaló que también sería necesario hacerlo con exgobernadores como Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes.



"Se han reunido demasiadas firmas. Esto va más allá de Morena, sólo somos un granito de arena. Es un reclamo de justicia de la gente. Nos gustaría que hubiera un juicio político contra Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes".



Ante dicha situación, invitaron este sábado a las 12:00 horas en el Salón Bazar, a toda la ciudadanía para continuar con las firmas para este juicio político.



Referente a las declaraciones del aspirante Alejandro Rojas Díaz Durán, sobre que los diputados después de ser elegidos nunca regresaron a las calles para escuchar las necesidades de la gente, invitaron a Díaz Durán para que los acompañe a recorrer los distritos de cada uno de ellos, para que se dé cuenta que la población sí los reconoce.