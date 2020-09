Mario Delgado violenta la austeridad republicana con su campaña tipo PRI: Muñoz Ledo

El diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aspirante a la dirigencia nacional del partido, Porfirio Muñoz Ledo, dejó en claro que la candidatura que encabeza no acepta actos ilegales y definió que el espionaje político es una violación grave pero además, son prácticas que cuestan mucho dinero y el único que podría pagarlo sería el también aspirante a la dirigencia, Mario Delgado Carrillo, a quien se le pedirá que rinda cuentas claras ante las diferentes instancias y que se investigue un posible lavado de dinero.



Durante entrevista para Alcalorpolitico, realizada este sábado 26, Porfirio Muñoz Ledo, experimentado político que intentó democratizar al PRI en 1988 y posteriormente dirigió el PRD, asentó que el audio que se filtró en un medio de comunicación nacional y donde supuestamente se acusa al Gobernador de Veracruz de destinar recursos para una campaña en contra de Mario Delgado, es una filtración infundada.



“Hubo espionaje, denuncio formalmente espionaje de un grupo que estaba conversando con el presidente del Partido, su contenido no lo sé, yo no he usado ningún recurso en ninguna parte, he usado sólo mi imaginación, mi figura histórica y no he recibido absolutamente un sólo centavo de nadie”, aseveró.



Al respecto, dijo que no le incumbe si hay grupos que son apoyados por otros, “habrá que ver si esto es cierto o sólo una filtración infundada”.



Muñoz Ledo dijo que sabe que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha tenido expresiones favorables hacia su persona y se lo agradece; “revela que tiene una ideología clara, un pensamiento progresista, se lo agradezco; no he hablado con él hace mucho y por tanto, entiendo que es una expresión de solidaridad por la vía de las ideas y de los principios”, expuso.



Dejó que claro que no teme a lo que se dice en el espionaje telefónico, porque lo ha tenido siempre y lo mismo que dice por teléfono lo dice en persona y de manera pública.



Incluso, recordó que cuando era representante de México en las Naciones Unidas le decían que su línea estaba intervenía por la KGB, por la CIA, así que siempre ha sido muy prudente y lo que dice en privado, lo menciona también en público.



“No tengo cola que me pisen, ninguna. Yo jamás he hecho espionaje de nadie; cuando era yo funcionario, la información confidencial que nos enviaba la Comisión General de Seguridad sobre política, la tiraba yo a la basura, porque a mi no me interesa exhibir políticos, pueden ser actos infundados, no me interesa el espionaje”, dejó en claro.



No obstante, destacó que el espionaje se paga y en este caso no hay otra persona que lo pueda pagar, “sólo Mario Delgado Carrillo con su equipo”.



A decir de Muñoz Ledo, mientras Mario Delgado lo acusa de guerra sucia porque un grupo grande de diputados le exige una contraloría sobre el uso de fondos de la Cámara de Diputados para hacer campaña, él no juzga y esperará a que decida lo correspondiere la contraloría de la Cámara.



Sin embargo, cuestionó que Mario Delgado diga que tiene dinero de otros lados, porque el problema es cuánto dinero, ya que hay espectaculares, camiones y eso cuesta muchos millones de pesos.



“Es una campaña tipo PRI para la elección de Presidente de la República”.



Por este tipo de acciones, aseveró que el grupo de Mario Delgado se está equivocando porque está adelantando una elección presidencial; “Mario es operador desde hace muchos años y eso no es deshonroso, yo vi en la cámara como hizo un equipo, yo no me asusto ni estoy en contra que tenga una alianza política pero sin violar la ley”.



En este caso, dijo, la campaña de Mario Delgado es todo lo contrario a la austeridad republicana, ya que él y su grupo han decidido quebrantar la austeridad republicana y eso es una burla para la corriente que representan “y yo lo considero hasta una ofensa al Presidente de la República”.



Por tanto, consideró que Mario Delgado no puede ser dirigente de un movimiento que impulsa todo lo contrario a lo que él está haciendo en una campaña interna, donde se estima un gasto millonaria desde antes de la contienda.



En este punto, recordó que se había pedido una auditoría a la Cámara sobre los actos del grupo parlamentario y Mario solicitó que la contraloría interviniera, de manera que en este momento no se emitirá ningún dictamen porque primero se tiene que investigar y en época de COVID-19 va a tardar aún más, de manera que no resolverá de aquí al día de la elección.



“Es una maña, una maña corriente porque Mario sabe perfectamente que se tardan meses en la investigación y eso saldrá cuando ya se haya resuelto el problema”, acotó.



De igual modo, adelantó que enviará un recurso ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y una fiscalización y revisión de cuentas, lo cual está establecido por la ley, e incluso pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera que intervenga, en previsión de que haya lavado de dinero en la campaña de Mario Delgado Carrillo.



En este punto, Porfirio Muñoz dejó en claro que no está acusando a Mario Delgado de lavado de dinero pero abrirá la posibilidad de investigar, porque dice que todo el dinero que gasta, que se calcula un millón de pesos diarios, sale de simpatizantes.



“Eso está totalmente prohibido por la ley y por la Constitución, son fondos ocultos; así que, o bien Mario tiene unos abuelitos ricos y millonarios, que es irrisorio; o bien, Mario tiene, él mismo, una enorme fortuna y no de la cámara, una enorme fortuna heredada de actos de corrupción, como para tener un montonal de dinero”.



Refirió que Delgado Carrillo tiene que hacer una declaración patrimonial de manera inmediata y se tiene que investigar el origen de ese dinero utilizado en sus giras, “si es sucio, si es limpio y sobre todo, quién lo patrocina”.



Como presidente del partido, en caso de lograr la victoria, adelantó que realizará una auditoría conforme a la ley en la organización, ya que en los gastos ordinarios del Partido no debe haber dinero privado y el 100 por ciento de los gastos corrientes del instituto son públicos, de manera que se comprometió a llamar a la ASF y auditar al partido.



“Al partido y a las campañas del partido, a todo el conjunto de acciones internas ”, sentenció.



Expuso que también auditará al partido cuando salga y recordó que hizo una auditoria al PRI con un auditor externo y lo mismo hizo de manera interna como presidente en el PRD.



La situación es importante, consideró al destacar que esta elección interna es un ensayo general para la elección presidencial y si el grupo de Mario Delgado ganara las elecciones, ese grupo influiría poderosamente en el año crucial de la política mexicana en el proceso electoral 2021.



La estructura política del 2021 va a decidir el futuro de Morena y si quienes manejan dinero “a raudales”, en contra de la austeridad republicana y de las propias reglas del partido, llegan a la dirigencia nacional, piensan y tienen planeado ganar ellos mismos todas las posiciones, aseguró Muñoz Ledo.



Sostuvo que este grupo que maneja recursos de los que no se sabe la procedencia, quieren que Andrés Manuel López Obrador tenga un sexenio corto, “no es una conspiración, es un diseño y una estrategia para que disminuya el poder del Presidente López Obrador a la mitad del sexenio”.



En este sentido, fue crítico al mencionar que ese mismo grupo no ha estado en serio en los grandes planteamientos del Presidente.



Con los problemas graves en México y los esfuerzos que hace el Presidente de la República, el Movimiento necesita un partido fuerte, con ideología y capaz, agregó al mencionar que su candidatura no aspira a ser un partido del gobierno, sino un partido en el gobierno.



“Mi candidatura es unificadora de Morena. Para mí Morena es un movimiento, porque el arrastre popular que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador ha creado una ola inmensa pero las olas más grandes muchas veces traen basura adentro”.



Porfirio Muñoz Ledo consideró que no solamente tiene el derecho, sino el deber como fundador del partido y como promotor principal del movimiento que arranca en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas como presidente y posteriormente Andrés Manuel López Obrador, “esa es la línea que manejamos con una definición clara de un partido de izquierda”.



En este sentido, aseguró que se siente con una legitimidad histórica para ser dirigente nacional de Morena y con una conducta irreprochable, “yo soy enemigo acérrimo de la corrupción”, aseguró al agregar que Mario Delgado y su equipo ensanchan la corrupción.