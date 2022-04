Marlon es un fracaso en PRI Veracruz, debe ser removido: Corriente Crítica

La Corriente Crítica Democrática Independiente, en el caso de los últimos y lastimosos resultados del PRI Estatal opina: la actual dirigencia del CDE del PRI fue apoyada por este grupo político, Marlon Ramírez Marín tuvo en su momento el voto de confianza para ser dirigente estatal, siempre y cuando, se le dijo, fuera un dirigente cercano a la militancia, pero no lo hizo; se fortaleciera la democracia al interior del partido, pero hizo lo contrario; manejara los pocos recursos con transparencia, y los desvió para otros fines, cesó a unos y metió al doble de colaboradores, no tenía que descuidar el fortalecimiento del Partido pero la ambición le pudo y se autopostuló como Diputado Plurinominal, igual que la Secretaria General.En conclusión, por su inexperiencia política, su ambición de poder y pensar exclusivamente en su beneficio personal, Marlon debe ser removido como dirigente estatal del PRI, los resultados de la última elección son contundentes, no puede haber resultados positivos si se sigue haciendo lo mismo, de lo poco que tenía ya no le quedó nada.Ante lo notorio del estrepitoso fracaso, el cambio de dirigencia deberá realizarse pronto, ni duda cabe, pero los grupos que tengan la intención de participar que lleven sus propuestas y no solamente levanten la mano, la Corriente Crítica Democrática tiene su proyecto para iniciar la Refundación del CDE del PRI.Atte.Ing. Ismael García HuescaCoordinador Estatal