Marlon no ganó amparo, aclaran; sus padres intentaron lo mismo

El asesor jurídico de la familia de Montserrat Bendimes Roldán aclaró que Marlon “N”, presunto responsable del feminicidio de la joven, no ha ganado ningún amparo contra su vinculación a proceso porque aún falta que el Juez federal resuelva el recurso promovido.Ramar Mendoza explicó que promover este recurso no afecta el proceso penal en su contra porque existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad, incluso, recordó que este mismo amparo fue interpuesto por sus padres, Diana “N” y Jorge “N” y se les negó.La Fiscalía General del Estado continúa con el proceso y esperan que exista una sentencia en su contra.“Él sigue recluido, procesado, no ha ganado ningún amparo. Es un proceso que lleva el amparo indirecto y en su momento el Juez de Distrito decidirá, va a resolver ese recurso que interpuso Marlon. Si se le negó a sus papás, más a él. Él acepta haber estado en el lugar y hora de los hechos. Él acepta que hubo una situación entre los dos. Eso no afecta el proceso, se sigue dándole cabal seguimiento”.Aseguró que no existe “revés” a la Fiscalía porque el proceso aún no concluye, por tal, Marlon “N” sigue recluido en El Penalito de Playa Linda.“Esto definitivamente (es) falso en cuanto al supuesto revés que se le ha dado a la Fiscalía. Estamos muy pendientes de lo que se está haciendo desde la propia Fiscalía, con el juez de control y el amparo, porque somos parte del amparo como terceros involucrados (…) existen datos suficientes para acreditar que se cometió el hecho del delito de feminicidio y por su puesto su probable responsabilidad”.Mendoza Díaz resaltó que esta figura jurídica es un derecho de cualquier acusado y por tal, se sigue y aún no hay una sentencia definitiva.“Él promueve un amparo, es un derecho que tiene como persona vinculada a proceso y ya es el Juez de distrito que analiza justamente lo que él reclama que es contrario a Derecho la vinculación a proceso. Sin embargo, es parte del procedimiento. Esto no quiere decir, no implica que esté ganando el amparo porque ni siquiera se ha resuelto. El órgano jurisdiccional de la Federación, es decir, el juez federal, que es quien está conociendo el amparo, no tiene los elementos suficientes para emitir una resolución, una sentencia”.Marlon “N” fue vinculado a proceso el 9 de junio por el presunto feminicidio de Montse y se encuentra recluido en El Penalito, debido a que también promovió un amparo para no ser trasladado a un reclusorio.