Marlon sigue libre, Fiscalía ha sido inútil, exhiben padres de Montse

A un año del feminicidio de la joven Montserrat Bendimes, su familia sigue esperando justicia. Su presunto asesino, Marlon Botas Fuentes, sigue prófugo, lamentaron los padres de la víctima.Entre el dolor, comentan que cada día tienen la esperanza de que Marlon sea localizado y lo lleven ante la justicia.Con gran entereza pero con el semblante caído, afirman que este último año pareciera no haber pasado, porque el sufrimiento es el mismo.“Triste, desesperada, con muchas ganas de gritar, a veces no puedes sacar todo lo que llevas adentro, como muerta, vacía, muy vacía”, dijo Cecilia Roldán, madre de la joven asesinada.“Haz de cuenta que nos cortaron un brazo y una pierna a mi esposa, de mi otra hija porque han sido noches y días sin dormir, noches y días de hacerte las 200 mil preguntas: ¿cómo pasó? ¿Por qué pasó? Ha sido inmensamente algo que nosotros, solo por el apoyo familiar, es lo que nos ha mantenido a flote”, dijo Víctor Bendimes, el papá.La mayor preocupación mayor para ellos es que no hay avances en la carpeta de investigación, por ello, refrendan el llamado a que no se descanse hasta llevar a la justicia al responsable de golpear a Montse hasta matarla.“La justicia sabe, la Fiscalía sabe, la policía sabe que fue Marlon Botas el que asesinó a mi hija y cómo es posible que toda la infraestructura, todo el equipo y recursos necesarios no ha podido ser detenido.“Nos preocupa esa parte que se ha puesto muy lenta la Fiscalía y el no haber localizado a esta persona invita a los delincuentes a que hagan cosas, (…) no quiero que el caso de mi hija quede impune, le pido al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que nos ayude a encontrar a esta persona para que se haga justicia”, dijo Víctor Bendimes.A pesar de que insisten a la Fiscalía, la respuesta es la misma, que siguen trabajando en el caso, pero desde la detención de los padres de Marlón, Diana “N” y Jorge “N”, no han tenido más información del caso, es decir, hace más de 5 meses.La mayor preocupación ahora, es que se le den “carpetazo” al feminicidio de Montse.“La información con la que nos quedamos es de la detención de los padres y de ahí no habido avances de ninguna otra forma, tenemos el temor más grande de que llegue un momento de que le den el carpetazo al asunto”, dijo Cecilia.Desesperados pero sorprendidos por la ayuda a nivel internacional, señalan que recibieron reportes de que Marlón está en diferentes partes del continente, lo último, es que podría estar en Canadá, idea que no les suena extraña porque con ese país no hay tratado de extradición.“Nos han llegado mensajes de diferentes estados de la República y de otros países porque nos han contactado gente de otros países que nos mandan fotos de personas que consideran que es por el parecido pero no”, dice la mamá de Montse.Para ellos, el que los padres de Marlon ya estén tras las rejas, es parte de que se les responsabilice por los delitos que cometieron, pero no descansarán hasta que el feminicida esté en la cárcel, esa es la esperanza de todos los días.“No es venganza, es justicia”, finaliza Cecilia Roldán.Piden que no se olvide el caso de Montse, que siga presente para que las autoridades no dejen de buscar justicia.