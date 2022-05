Marlon tendrá que entregarse o Fiscalía lo va a detener: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que en Veracruz no se negocia con feminicidas, por lo que dejó en claro que continúa la investigación contra Marlon “N”, presunto asesino de Montserrat Bendimes, asegurando que en breve será detenido.Durante entrevista, el titular del Ejecutivo asentó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien ubique a Marlon.“El tema lo lleva la Fiscalía General del Estado, lo que yo sé es que la Fiscalía no pone a negociación las denuncias, ni las carpetas de investigación, mucho menos se negocia con feminicidas, el joven tendrá que entregarse, en algún momento lo van a detener”, expuso.Y es que Marlon “N” apareció en un video que publicó un medio nacional y donde pidió la liberación de sus padres para que él tenga “un juicio justo”.De igual modo, afirma que la muerte de Montse fue un “accidente”.Al respecto, el Gobernador reiteró que se trata de un asunto legal que lleva la FGE, donde además aseguró no hay ningún tipo de negociación por lo que el involucrado tendrá que entregarse, de lo contrario la autoridad lo detendrá en breve.