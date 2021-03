Martínez de la Torre y Coscomatepec arrancan Operativos de Semana Santa

A pesar de estar conscientes de que la pandemia de la COVID-19 sigue vigente y que los Gobiernos locales son responsables de que no haya más contagios, los Ayuntamientos de Martínez de la Torre y Coscomatepec pusieron en marcha sus Operativos de Semana Santa 2021.



En Martínez de la Torre, en donde el Semáforo Epidemiológico está en amarillo (riesgo medio), el alcalde José de la Torre Sánchez, pidió a los ciudadanos que si no tienen a qué salir no salgan y si salen, que no lo hagan bajo los influjos de bebidas embriagantes y que, si toman, que no manejen.



En Coscomatepec, la síndica Angélica María Pineda Martínez, dijo que el municipio está en luz verde (riesgo bajo) en el Semáforo Epidemiológico, sin embargo, pidió a la población no relajar las medidas sanitarias y que no acuda a los ríos de la región.



En el Operativo Semana Santa 2021 en Martínez de la Torre participa la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública; las Direcciones Municipales de Tránsito y Protección Civil, y Cuerpos de Rescate y Auxilio.



“Ojalá que las personas de Martínez de la Torre y las que nos visitan tengan la precaución (de acatar las medidas) del Sector Salud, de usar el cubrebocas, de no estar en lugares cerrados y de mantener la sana distancia; pedimos que se cuiden mucho porque solo así podremos lograr que ya no haya contagios y que haya menos muertes”.



Mientras que en Coscomatepec se puso en marcha el operativo en el que participan 100 elementos de corporaciones de seguridad, rescate y emergencias municipal y estatal, quienes resguardarán a visitantes y mantendrán el orden durante la temporada vacacional.



La síndica Angélica María Pineda Martínez, refrendó el compromiso de la actual administración de trabajar coordinadamente y garantizar seguridad a las personas que llegan a visitar a sus familias y para el turista.



En un acto protocolario frente al Palacio Municipal, Angélica María Pineda Martínez, sindica única del Ayuntamiento de Coscomatepec ante integrantes los distintos cuerpos de auxilio.



José Miguel Irivas Vázquez, director de Protección Civil Municipal, manifestó que se colocará un módulo de atención de emergencias, apoyo vial e información turística junto a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria y se mantendrá estrecha coordinación con elementos de bomberos, policía estatal, Fuerza Civil y Tránsito del Estado.



Además, se harán recorridos de vigilancia en las zonas del río Jamapa, Puente del Virrey, el nacimiento Tlacuapa y puente de Tetlaxco, para exhortar a la población a retirarse de estos sitios y hacer uso de las medias sanitarias para mitigar los contagios de COVID-19.