Hoy deseamos conocer un aspecto de la República mexicana. En donde la voz “República” guarda sinonimia con la expresión “Estado de Derecho”. Esto es, aquello que deseamos conocer es el principio: la división de poderes. O, tal vez haya que decir el principio del Estado de derecho.La disposición constitucional que debemos hacer presente en esta ocasión es la siguiente: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” [Constitución Política de México, Artículo 40].”Al volver a leer el texto constitucional, recordamos a un jurista, ya fallecido, que en su vida estuvo entregado a la acción política con espíritu conciliador. Él solía iniciar sus discursos con la siguiente expresión: “Más allá de filias y fobias...” y comenzaba a discurrir.Así que, en una emulación peculiar, digamos hoy que más allá de filias y fobias, del párrafo trascrito recogemos la disposición: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República...” Al pretender situar el precepto debemos pensar en la experiencia de cada cual. Experiencia en lenguaje corriente designa de ordinario el conocimiento obtenido con el trato reiterado de seres humanos y cosas, en oposición al saber obtenido exclusivamente en los libros.Se advierte en el acto que no son pocas las voces que, hoy en día, avisan que el Estado de Derecho está en riesgo, pues la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por tanto, si es voluntad del pueblo mexicano constituirse en un Estado de Derecho, nadie puede permitir que “se hunda la República”.Estamos ante un macro litigio que comprende la situación mundial. Por ejemplo, las autoridades en la materia reconocen la validez del principio de la división de poderes en un Estado, pues consideran que es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite. Nos aseguran que éste es el principio del “Estado de Derecho”, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los seres humanos.Todavía es posible avanzar hacia afirmaciones más elementales, lo cual -eso esperamos- sea en beneficio del lector lego.La teoría de la división de poderes fue referida al gobierno inglés y plantea que las funciones del Estado son básicamente tres: legislativa, ejecutiva y judicial. Su desempeño es en aras de garantizar la libertad de los gobernados y debe corresponder a órganos diferentes, cuya existencia, así diferenciada, debe conservarse so pena de caer en la desviación o en el abuso del poder.También se requiere saber que esa teoría surge como idea desde Aristóteles en la Antigüedad. Emerge con perfiles definidos, como un instrumento de protección del gobernado frente al gobernante, en los ensayos sobre el gobierno civil escritos por John Locke en el año de 1690.Dicha teoría se desarrolla por Carlos de Secondat, barón Montesquieu, en El Espíritu de las Leyes (1748) y llega a plasmarse en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (Francia 1789). A partir de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica (1787) la doctrina de la división de poderes es recogida por la mayoría de las constituciones europeas y americanas.Aquellos que saben de estas cosas desprenden diversas consideraciones a partir del principio de la división de poderes, mencionemos algunas entre ellas: En el sistema democrático, la autoridad política es responsable ante el pueblo. Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social.Este control es posible ante todo mediante elecciones libres, que permiten la elección y también la sustitución de los representantes. La obligación por parte de los sujetos electos de rendir cuentas de su proceder, garantizado por el respeto de los plazos electorales, es un elemento constitutivo de la representación democrática.En su campo específico (elaboración de leyes, actividad de gobierno y control sobre ella), los sujetos electos deben empeñarse en la búsqueda y en la actuación de lo que pueda ayudar al buen funcionamiento de la convivencia civil en su conjunto.La obligación de los gobernantes de responder a los gobernados no implica en absoluto que los representantes sean simples agentes pasivos de los electores. El control ejercido por los ciudadanos, en efecto, no excluye la necesaria libertad que tienen los electos, en el ejercicio de su mandato, con relación a los objetivos que se deben proponer: estos no dependen exclusivamente de intereses de parte, sino en medida mucho mayor de la función de síntesis y de mediación en vistas al bien común, que constituye una de las finalidades esenciales e irrenunciables de la autoridad política.El juicio que se desprende de la experiencia es que el pueblo, esta realidad que se manifiesta en actos del pueblo unido, está muy cansado y se ha dejado arrastrar por la indiferencia (indiferencia que en los procesos electorales se traduce en abstencionismo). Hecho que nos hace terminar rememorando el verso de una canción popular: “Odio quiero más que indiferencia”.