Más austeridad: En 2021, Gobierno de Veracruz tendrá menos recursos

El presupuesto del Gobierno de Veracruz para el ejercicio 2021 será responsable y austero, tal como el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que se estima que sea menor al de este 2020 en al menos en 3 por ciento, informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.



“El presupuesto para el Estado en el 2021 será menor al de 2020, pero al menos en un tres por ciento sí será menor y es producto del tema de la crisis de la economía mundial y nosotros estaremos ajustando”, dijo.



Durante entrevista previa a la Guardia de Honor a Miguel Hidalgo en el parque de los Berros de Xalapa, explicó que se ajustará gasto corriente, pero no tocarán el Capítulo Mil, es decir, garantizó que no habrá despidos ni disminución en salarios.



“Lo que estaremos ajustando será gato corriente, reducir algunas cuestiones, no estamos pensando en despedir, ni disminuir sueldo, simplemente es disminuir el gasto corriente”, dijo.



No obstante, Lima Franco destacó que este es un tema que aún está en análisis.



Puntualizó que dicho esquema se realiza en concordancia con las políticas federales, luego de que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), vaticinó una recesión global que afectará al país derivado de la pandemia por COVID-19.



El titular de Finanzas en Veracruz aseguró que el objetivo de estas acciones es hacer eficiente el destino del gasto corriente, generar las condiciones que permitan el desarrollo del Estado dando prioridad a los rubros de salud, seguridad, educación e infraestructura.