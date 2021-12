Más de 8 millones de vacunas contra el COVID-19 han sido aplicadas en el Estado

Más de ocho millones de vacunas contra el COVID-19 han sido aplicadas en el estado de Veracruz, lo cual representa un 76% de la población total, así lo dio a conocer el delegado de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara en entrevista.Enfatizó que el compromiso de atender puntualmente las jornadas de vacunación, lo más importante es que en todas las sedes hay dosis para los que no se han vacunado y anunció que el refuerzo será universal empezarán con los de 60 en adelante.“La vacunación más de ocho millones de dosis aplicadas, no quiere decir que es la misma cantidad de aplicados, pues hay quienes recibieron su dosis de repuesto, vamos a cerrar con el 80% una campaña de vacunación muy fuerte, son módulos que vacunan a rezagados que es nuestra principal encomienda”.Además, dijo que este fin de semana se inmunizarán 22 mil adultos de más de 60 años de edad en Córdoba, teniendo como sede la universidad Paccioli en la colonia Miraflores de 8 de la mañana a 6 de la tarde.Solo para esta jornada en Córdoba desplegarán a unas 200 personas y se suman los elementos de la jornada "Correcaminos" que acuden casa por casa vacunando a quienes están postrados y no pueden ir a las sedes.Reconoció la labor de todo el personal pues no descansarán para que avancen en el proceso de vacunación contra el COVID-19, esto incluye Servidores de la Nación y enfermeros.Finalmente dijo que no hay revés y el próximo 3 de enero todos los estudiantes regresan a las aulas y en cada escuela les estarán informando el proceso a los padres de familia.