Más de una persona ha muerto atropellada en la Xalapa-Veracruz, exhiben en Plan del Río

Marcelina Ruiz, habitante de la localidad de Plan del Río, aún pide justicia, a 27 años de que un elemento de la Policía Federal Caminos que conducía a exceso de velocidad por la carretera libre Xalapa-Veracruz atropellara y diera muerte a su hija.



A sus 95 años, doña Chelita, como es conocida por pobladores de varias comunidades de Emiliano Zapata, se plantó este viernes para exigir justicia por otro joven de 18 años que también murió atropellado, el pasado sábado sobre el mismo camino.



Con lágrimas en los ojos, narró como hace 27 años la imprudencia de un individuo que pertenece a la Policía Federal le arrebató la vida a su descendiente, quien dejó a 3 pequeños en orfandad, por los cuales ella tuvo que ver.



De pie, apoyándose de un bastón, sobresalía doña Chelita entre el tumulto de pobladores enardecidos por las omisión de las autoridades, pidiendo ser escuchada para expresar su sentir ante tantas muertes por accidentes carreteros en esta misma zona.



“Soy mujer y no tengo miedo, voy a estar aquí hasta que me muera, porque no quiero que sigan pasando accidentes y que maten a más como a mi hija y este muchachito”, expresó.



Con el respaldo de pobladores, Ruíz Bonilla demandó justicia por éste y todos los casos que se han quedado sin resolver, asimismo exige que sean colocados topes para reducir la velocidad de automovilistas que transitan por esta zona, porque asegruan que ya no permitirán más injuticias y omisión por parte de las autoridades.



“No, ya no, se lo juro, así que si yo no me hubiera desmayado porque me tocó ver a mi hija, yo hubiera matado al Federal de Caminos, o quien hubiera sido, a machetazos”, dijo.