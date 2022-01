Más escuelas de Córdoba vuelven a clases virtuales ante contagios de COVID-19

Autoridades educativas de la zona centro siguen reportando el incremento de casos de COVID-19 en los planteles educativos que acuden a clases presenciales, ante ello a partir de hoy regresaron a clases virtuales en la escuela primaria “Francisco Hernández y Hernández”, así como la Universidad Politécnica de Huatusco.En el caso de la primaria, se informó la suspensión de las clases presenciales al registrar un caso positivo de COVID-19 en un alumno de quinto grado.Por ello, directivos y padres de familia acordaron que ya no acudirán a la escuela hasta el 14 de febrero o después mientras no surja algún otro caso que ponga en riesgo a la población estudiantil.Esta es la cuarta escuela en Córdoba que suspende las clases presenciales por coronavirus.La primera escuela que reportó, fue la ESBAO, posteriormente las secundarias generales 1 y 2.Mientras que en Politécnico de Huatusco son 5 casos positivos, tres maestros y dos alumnos por ello igual retornan a las clases virtuales.Las autoridades de salud piden no bajar la guardia aun cuando los enfermos se encuentran estables.