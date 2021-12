Más niños con amparo se vacunan contra COVID-19, en Xalapa

Una nueva ronda de vacunación contra el COVID-19 para niños y adolescentes entre los 12 y 14 años que ganaron amparos ante la justicia federal se llevó a cabo este viernes, en el Centro de Salud "Dr. Gastón Melo", en Xalapa.Los menores de edad acudieron con sus padres a recibir la primera y segunda dosis de la farmacéutica Pfizer, con el propósito de reforzar su sistema inmunológico contra el SARS-COV-2.Y es que estos niños y adolescentes no estaban contemplados dentro del Plan Nacional de Vacunación que lanzó el Gobierno de la República, ya que no padecen alguna enfermedad, comorbilidad o no están en estado de gestación.La jornada de inoculación inició a las 9 de la mañana, observándose una larga fila sobre la calle Diego Leño, donde se ubica el ambulatorio y continuaba sobre la calle Manuel Doblado, en el centro de la ciudad.Para recibir la inyección, los padres debían presentar el expediente de vacunación agregando el número de amparo otorgado por el juez federal, copia del acta de nacimiento, copia de la credencial de elector del tutor, hoja de consentimiento y el formato de valoración médica.Se trató de niños y adolescentes provenientes del puerto de Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Xalapa y otros municipios del Estado, que ante la negativa a ser inmunizados, decidieron tramitar el juicio, mismo que salió a su favor.Personal de la Secretaría del Bienestar se encargó de orientar a los tutores sobre los requisitos que debían presentar y los formatos que debían llenar, para luego ser cotejados y revisados al interior del centro de salud, donde el personal médico y de enfermería los esperaba para aplicarles la vacuna.