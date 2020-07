Más Polvo del Sahara pasaría por Veracruz este fin de semana

Una nueva nube de Polvo del Desierto del Sahara (SAL) afectaría la entidad durante este fin de semana, alertó el subcoordinador de Pronóstico Meteorológico y Estacional de la Secretaría de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas.



El pronóstico a corto plazo refiere que del 4 al 5 de julio, el elemento afecte la Península de Yucatán y litoral del Mar Caribe.



Acevedo Rosas no descartó un mínima afectación al estado de Veracruz, debido al fenómeno acarreado desde el África occidental a las Antillas y Golfo de México por el Atlántico.



Aclaró que no existen casos documentados de severas afectaciones a la salud por el Polvo del Sahara en México, el cual provoca tonos rojizos a anaranjados en el horizonte al atardecer o amanecer.



Explicó que esta nueva oleada de polvo será de menor intensidad a la registrada la semana pasada y con presencia en más de 50 demarcaciones del estado de Veracruz.



El meteorológo previó por lo anterior que del 3 al 10 de julio, las lluvias no alcancen valores tan significativos en Veracruz, salvo en regiones de montaña donde no se descarta actividad eléctrica.



Anticipó, a la vez, mediodías cálidos en localidades de las cuencas del Pánuco, Tuxpan, Tecolutla y Nautla; así como en regiones de costa, la franja de Soledad de Doblado, Cotaxtla, Manlio y Fabio Altamirano, Los Tuxtlas y la cuenca del Papaloapan y Coatzacolcos.