Más tianguistas se suman a reclamos de apoyo al Ayuntamiento de Xalapa

Vendedores ambulantes de Xalapa protestaron en la plaza Sebastián Lerdo, para reclamar apoyos al Gobierno Estatal y Municipal, pues aún siguen sin recibir las despensas prometidas



Los inconformes, comerciantes de algunos tianguis de la ciudad, como el que se instala en el Deportivo Colón y cerca del Autozone, luego de estar por unos minutos en dicha plaza, se colocaron frente a Palacio Municipal, para después colocarse en la entrada del mismo.



De acuerdo a Rodolfo Rubio, secretario general de la Organización Orgullo Mexicano, señaló que desde hace tres semanas las autoridades municipales les prometieron apoyo pero no les han hecho llegar nada a los afectados.



"Todos vienen y se manifiestan y no sé si ya les dieron pero nosotros estamos aquí. Lo único que queremos ahorita es recibir el apoyo directamente para mis agremiados".



Comentó que son más de 200 vendedores ambulantes los que se quedaron sin ingresos ante la contingencia sanitaria.



"Nosotros somos respetuosos de la pandemia. Cuando nos citaron a todos los líderes en el municipio, hicimos un pacto para retirarnos de las calles y darnos un apoyo, apoyo que hasta ahorita no se ha visto reflejado".



Cabe resaltar que a su llegada a la entrada de Ayuntamiento, algunas personas los señalaron de no ser vendedores, sino ciudadanos que sólo están buscando beneficio sin tener necesidad.