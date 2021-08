Habitantes de la colonia Humberto Aguirre Cruz, de Xalapa, solicitaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean incluidos en los apoyos que recibirán los afectados por el paso del huracán Grace.



Diana Aguilar Castillo, habitante de esta colonia, dijo que son 300 las familias que viven en ese terreno que fue adquirido por el Ejecutivo a través de Patrimonio del Estado y otorgado a integrantes de Antorcha Campesina, de las cuales 50 sufrieron daños en sus casas.



"Por eso estamos el día de hoy aquí, porque no estamos de acuerdo con que sean excluidas, por qué no decirlo, a lo mejor con tintes partidistas. Nuestra colonia fue fundada por el Movimiento Antorchista hace 7 años con todas las de la ley, el terreno fue adquirido, fue comprado por Gobierno del Estado mediante Patrimonio del Estado, está en proceso de regularización"



Afirmó que el gerente general del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), Azael Flores, acudió a la colonia para constatar los daños el pasado sábado y se comprometió a regresar, sin que lo haya hecho hasta ahora.



"Quedó en regresar para hacer una cuantificación de los daños y es el día que lo hemos ido a buscar y no lo hemos encontrado, es el día en que no ha regresado para brindar realmente la atención, el apoyo a la colonia", denuncia la manifestante.



Reiteró su exigencia para que sean incluidos en la construcción de muros, en el otorgamiento de material calizo y tubos y la pavimentación de sus calles y un colector pluvial para evitar posibles inundaciones.



"De manera directa han sido afectadas alrededor de 50 familias por deslaves, inundaciones y caída de árboles en sus casas, los trabajos de destapar las calles tampoco han terminado", acusó.



Reconoció que personal de la Marina Armada de México acudió a la colonia y apoyó en las labores de limpieza pero añadió que requieren de más maquinaria para terminar de destapar las calles y los drenajes para que circule el agua.