Masones de Orizaba no dejaron pasar desapercibido natalicio de Benito Juárez

Con el fin de no dejar que esta fecha pasara desapercibida, integrantes de la masonería acudieron ante la estatua de Benito Juárez García para depositar una ofrenda floral.



Al respecto, el diputado por el séptimo distrito masónico, Azur Mendoza Contreras, indicó que a fin de respetar medidas preventivas por la pandemia del COVID-19, se decidió no llevar a cabo un evento con la presencia de la masonería de la zona y en donde se dieran discursos, sino que se optó sólo por la colocación de una ofrenda floral para no dejar pasar el natalicio del Benemérito de las Américas.



Presentes en el lugar estuvieron, además de Mendoza Contreras, el Past Master de la Logia Electra número 9, Jesús Padilla Méndez; el presidente del Ateneo Cultural y Recreativo AC, Ambrosio Jiménez Montuy; el maestro masón de la logia Cuauhtémoc número 8, Paul Juárez Cruz, y el venerable maestro de la Logia Cuauhtémoc número 8, Aarón, Josué Lara Casillas.



Tras colocar su ofrenda y montar una guardia de honor, los masones se retiraron del lugar.